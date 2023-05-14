Türkiye sandık başına gidiyor. Bugün Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi yapılıyor. Büyük katılımın olduğu seçimde Oy verme saat kaçta bitiyor? Son oy verme saati kaçta, oy verme ne zaman bitiyor? Merak ediliyor. Peki oy verme saat kaçta bitiyor?

Oy verme saat kaçta bitiyor? Türkiye sandık başına gidiyor. Bugün Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi yapılıyor. Büyük katılımın olduğu seçimde Oy verme saat kaçta bitiyor? Son oy verme saati kaçta, oy verme ne zaman bitiyor? Merak ediliyor. Peki oy verme saat kaçta bitiyor? Detaylar...

OY VERME SAAT KAÇTA BİTİYOR?

14 Mayıs Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise, 28 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme süresi tüm yurtta 08.00 - 17.00 saatleri arasında olacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı bunları saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sıra ile oylarını kullanmalarına izin verecek. Yüksek Seçim Kurulunun belirlediği bitiş saatinden sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

OYLAR SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Oy verme 14 Mayıs Pazar saat 17:00 'da sona erecektir. Bu saatten sonra oylar sayılacak ve YSK'ya bildirilecektir. 14 Mayıs Pazar günü akşam ve gece saatlerinde ise seçim sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Seçim sonuçlarının aynı gün içerisinde açıklanacağı tahmin ediliyor.