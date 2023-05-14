Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi başladı. 14 Mayıs'ta 60 milyon 697 bin 843 seçmen, 191 binden fazla sandıkta oy kullanacak. Merak edilenler ise Oy verme saat kaçta bitecek? Oy kullanımı kaçta bitiyor? Oy verme işlemi ne zaman bitiyor? soruları yer alıyor.

Oy verme saat kaçta bitecek? sorusu merak ediliyor. Seçim gününün gelmesiyle beraber arama motorlarında seçime dair merak edilenler araştırılıyor. En çok merak edilenler arasında ise Oy verme saat kaçta bitecek? Oy kullanımı kaçta bitiyor? Oy verme işlemi ne zaman bitiyor? soruları yer aldı. İşte detaylar...

OY VERME SAAT KAÇTA BİTECEK?

YSK tarafından yayınlanan duyuruya göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. 08:30'da başlayacak olan oy verme işlemi 17:00'a kadar devam edecek. Sandıklar açılıp oy sayımına geçildikten sonra gelen sonuçlar anlık olarak grafikler üzerinden aktarılacak.