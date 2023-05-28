2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimleri bugün gerçekleşiyor. Oy kullanımının bitmesine yakın vatandaşlar, Oy verme kaçta biter? Oy verme işlemi bitti mi, kaça kadar? Oylar saat kaçta açıklanacak? Bugün 28 Mayıs 2023 Pazar seçim günü oylar saat kaçta açıklanır? Oylar bugün mü yarın mı açıklanacak? araştırması yapıyor. Peki, seçim günü oylar saat kaçta açıklanır? İşte detaylar...

Oy verme kaçta biter? Oy verme işlemi bitti mi, kaça kadar, sorularına yanıt aranıyor. 28 Mayısta gerçekleştirilecek 13. Cumhurbaşkanlığı seçimi için seçmenlerin bu adımlara dikkat etmesi gerekecek. Peki, Oylar saat kaçta açıklanacak? Bugün 28 Mayıs 2023 Pazar seçim günü oylar saat kaçta açıklanır? Oylar bugün mü yarın mı açıklanacak? Bugün oylar saat kaçta açıklanır?

OY VERME KAÇTA BİTER?

14 Mayıs Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise, 28 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme süresi tüm yurtta 08.00 - 17.00 saatleri arasında olacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı bunları saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sıra ile oylarını kullanmalarına izin verecek. Yüksek Seçim Kurulunun belirlediği bitiş saatinden sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.