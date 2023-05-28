14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oy verme işlemi 17.00'ye kadar sürecek. Arama motorlarında ise Oy verme işlemi ne zaman bitiyor? Oy kullanma ne zaman bitecek? 2023 oy kullanma ne zaman bitiyor? soruları aratılıyor.

Oy verme işlemi ne zaman bitiyor?sorusu merak ediliyor. 28 Mayıs günü Türkiye seçime gidiyor. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren oylarını kullanmaya devam ediyor. Oy kullanan vatandaşların gündeminde ise oy kullanmanın ne zaman son bulacağı yer aldı. Peki, Oy verme işlemi ne zaman bitiyor? Oy kullanma ne zaman bitecek? 2023 oy kullanma ne zaman bitiyor?

OY VERME İŞLEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

08:30'da başlayacak olan oy verme işlemi 17:00'a kadar devam edecek. Sandıklar açılıp oy sayımına geçildikten sonra gelen sonuçlar anlık olarak grafikler üzerinden aktarılacak.

YSK tarafından yayınlanan duyuruya göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

60 MİLYONDAN FAZLA SEÇMEN VAR

Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kuruldu. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanıyor.

KATILIMIN DÜŞÜK OLDUĞU İDDİASI

Ancak 2. tur için bugün sandık başına giden vatandaşlar bu kez seçime katılımın düşük olduğunu belirtiyor. Konuyla ilgili sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı, "Katılım" etiketi kısa sürede Twitter'da TT oldu. 80 binin üzerinde tweet atılırken bazı kullanıcılar oy pusulasının küçük olmasından dolayı okullarda yoğunluk olmadığına dikkat çekti.

ERDOĞAN'DAN REHAVET UYARISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da oyunu kullandıktan sonra seçimin ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Tabii katılımın son ana kadar rehavete ulaşmadan, varmadan gerçekleşmesini de özellikle vatandaşlarımdan rica ediyorum." dedi.

OY KULLANMAMANIN CEZASI VAR MI?

Oy kullanmak her vatandaşın yasal zorunlulukları arasında yer alıyor. Vatandaşların oy kullanmaması durumunda verilecek olan ceza ise YSK tarafından belirlenmektedir.

OY KULLANMAMA CEZASI NE KADAR, KAÇ TL?

1 Kasım Pazar 2015 seçimlerinde oy kullanmayan vatandaşların ödeyeceği tutar 22 TL olarak belirlenmişti. 28 Mayıs seçimlerinde oy kullanmama halinde uygulanacak idari para cezası, 300 Türk Lirasıdır. Oy kullanmama cezası, Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenerek vatandaşlar duyurulacak.

OY SAYIMI HALKA AÇIK MI?

Oyların sayım ve döküm işlemleri şu şekildedir:

1. Sandığın açılmasını müteakip sandıktan çıkan oy zarfları ile sandık seçmen listesinde oy kullanan seçmenlerin imzaları veya parmak izleri sayılır.

2. Çıkan oy zarfları açılmadan kontrol edilir. Geçersiz zarf varsa ayrılır; sayısı tutanağa yazılır.

3. Zarf sayısı oy kullanan seçmenlerin sayısından fazla ise zarfların arasından gelişigüzel çekilen bu sayıda zarf yakılır. İmza ve zarfların birbirine eşitliği sağlanır.

4. Zarf sayısı imza sayısından az ise doğrudan sayım - döküm işlemine geçilir.

5. Kullanılmayan oy pusulaları ve zarflar da sayılarak bağlanır, mühürlenir ve sandık kurulunca tutanağa geçirilir.

6. Oyların sayım ve dökümü derhal başlar, açık ve aralıksız yapılır. Yapılacak şikâyet ve itirazlar, işi durdurmaz. Sandık kurulu başkanı, sayım ve döküm işlemine başlamadan önce, sayım-döküm cetvellerinin boş ve yazısız olduğunu hazır bulunanlara gösterir.

7. Sandık kurulu başkanı, sayım dökümün düzenini sağlamak bakımından;

a) Bir üyeyi, sandıktaki zarfları kendisine vermek,

b) İki üyeyi, okunan oy pusulalarını sayım ve döküm cetvellerine işlemek,

c) Bir üyeyi, okunan ve dökümü yapılan oy pusulalarını ve açılan zarfları masa üzerine düzenli biçimde yerleştirmek ve korumak, üzere görevlendirir.

Sayım ve döküm işlemi tamamlanan ve sandık kurulunca imzalanan sandık sonuç tutanağının onaylı bir sureti, seçim çevresinde herkesin görebileceği yere bir hafta süre ile asılır.

OY SAYIMINI KİMLER İZLEYEBİLİR?

Her vatandaş oy kullanacağı sandık bölgesinde oy sayımını izleyebilir.