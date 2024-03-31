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Oy sayımı saat kaçta başlıyor? SANDIKLAR KAPANIYOR! Oy sayımı ne zaman başlayacak?

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Oy sayımı saat kaçta başlıyor? Türkiye bugün 5 yıl süre ile seçilmek üzere belediye başkanlarını seçmek üzere sandığı oy vermeye gitti. Oy verme işlemi birçok ilde sona erdi. Peki, Oy sayımı saat kaçta başlıyor? İşte detaylar...

OY SAYIMI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin değerlendirmelere göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak değiştirildi.

Diğer illerde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri ise 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Oy sayımı saat kaçta başlıyor? SANDIKLAR KAPANIYOR! Oy sayımı ne zaman başlayacak?

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