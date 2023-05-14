Oy sayımı saat kaçta başlayacak? Türkiye sandık başına gidiyor. Bugün Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi yapılıyor. Peki Oy sayımı saat kaçta başlayacak? Oy sayımına saat kaçta başlanacak? Detaylar...

OY SAYIMI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Oy verme 14 Mayıs Pazar saat 17:00 'da sona erecektir. Bu saatten sonra oylar sayılacak ve YSK'ya bildirilecektir. 14 Mayıs Pazar günü akşam ve gece saatlerinde ise seçim sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Seçim sonuçlarının aynı gün içerisinde açıklanacağı tahmin ediliyor.

OY VERME SAATLERİ KAÇLA KAÇ ARASI?

14 Mayıs Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise, 28 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme süresi tüm yurtta 08.00 - 17.00 saatleri arasında olacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı bunları saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sıra ile oylarını kullanmalarına izin verecek. Yüksek Seçim Kurulunun belirlediği bitiş saatinden sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.