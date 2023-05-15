Üye Girişi
Haberi Paylaş
Oy sayımı bitti mi? Veri girişi devam ediyor mu? Oy sayımı ne zaman bitecek?

Oy sayımı bitti mi? Veri girişi devam ediyor mu? Oy sayımı ne zaman bitecek?

Gündem Haberleri

2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sona erdi. Oy sayımı devam ediyor mu sorusu araştırılıyor. Peki, Oy sayımı bitti mi? Veri girişi devam ediyor mu? Oy sayımı ne zaman bitecek? İşte detaylar...

Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Ben dik duracağım, olan bitene dair tespitlerimi size anlatacağımKılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Ben dik duracağım, olan bitene dair tespitlerimi size anlatacağım
Son Dakika: Seçim ikinci tura kaldı! Türkiye, 28 Mayıs'ta yine sandığa gidiyorSon Dakika: Seçim ikinci tura kaldı! Türkiye, 28 Mayıs'ta yine sandığa gidiyor

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde 14 Mayıs saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Oy sayımı ne zaman bitecek merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından sandıkların tamamen açılacağı tarih araştırılıyor. Peki, Oy sayımı bitti mi? Veri girişi devam ediyor mu? Oy sayımı ne zaman bitecek? Detaylar haberimizde...

OY SAYIMI BİTTİ Mİ?

Türkiye genelinde sandıkların yüzde 99'u açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 49.37, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 44.99, Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 5.21 olarak görülüyor. YSK Başkanı Yener son açıklamasında "Yurt içinde açılmayan sandık sayısı 27. Veri girişi devam ediyor" dedi.

İŞTE AÇILAN SANDIK VE ADAYLARIN OY ORANI

Sandıkların yüzde 99'u açılırken adayların oy oranları şu şekilde:

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49.37
  • Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.99
  • Sinan Oğan yüzde 5.21
Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Seçim 2023 Gündem Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title