2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sona erdi. Oy sayımı devam ediyor mu sorusu araştırılıyor. Peki, Oy sayımı bitti mi? Veri girişi devam ediyor mu? Oy sayımı ne zaman bitecek? İşte detaylar...

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Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde 14 Mayıs saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Oy sayımı ne zaman bitecek merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından sandıkların tamamen açılacağı tarih araştırılıyor. Peki, Oy sayımı bitti mi? Veri girişi devam ediyor mu? Oy sayımı ne zaman bitecek? Detaylar haberimizde...

OY SAYIMI BİTTİ Mİ?

Türkiye genelinde sandıkların yüzde 99'u açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 49.37, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 44.99, Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 5.21 olarak görülüyor. YSK Başkanı Yener son açıklamasında "Yurt içinde açılmayan sandık sayısı 27. Veri girişi devam ediyor" dedi.

İŞTE AÇILAN SANDIK VE ADAYLARIN OY ORANI

Sandıkların yüzde 99'u açılırken adayların oy oranları şu şekilde: