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Oy sayımı başladı mı? Oylar sayılmaya başladı mı, oy verme devam ediyor mu, bitti mi?

Oy sayımı başladı mı? Oylar sayılmaya başladı mı, oy verme devam ediyor mu, bitti mi?

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14 Mayıs seçimleri bugün yapılıyor. Tüm Türkiye'yi seçim heyecanı sarmışken Oy sayımı başladı mı? Oylar sayılmaya başladı mı, oy verme devam ediyor mu, bitti mi? Merak ediliyor.

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Son Dakika! Türkiye genelinde oy verme işlemi sona erdiSon Dakika! Türkiye genelinde oy verme işlemi sona erdi

Oy sayımı başladı mı? 14 Mayıs seçimleri bugün yapılıyor. Tüm Türkiye'yi seçim heyecanı sarmışken Oy sayımı başladı mı? Oylar sayılmaya başladı mı, oy verme devam ediyor mu, bitti mi? Merak ediliyor. Detaylar...

OY SAYIMI BAŞLADI MI?

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Bu gelişmeyle birlikte oy sayımı başladı.

OY VERME SAAT KAÇTA BİTECEK?

YSK tarafından yayınlanan duyuruya göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. 08:30'da başlayacak olan oy verme işlemi 17:00'a kadar devam edecek. Sandıklar açılıp oy sayımına geçildikten sonra gelen sonuçlar anlık olarak grafikler üzerinden aktarılacak.

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