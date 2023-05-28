Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylaması için oy verme işlemi 17.00'de sona erdi. Peki Oy sayımı başladı mı, oy sonuçları ne zaman açıklanacak?

Oy sayımı başladı mı? Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylaması için oy verme işlemi 17.00'de sona erdi. Peki Oy sayımı başladı mı, oy sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar...

OY SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı Seçimi 2. turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Seçim yasağının kaldırılmasının ardından sonuçları Haberler.com seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

60 MİLYONDAN FAZLA SEÇMEN VAR

Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kuruldu. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanıyor. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.

YSK BAŞKANI: YAYIN YASAĞININ SAATİ DEĞERLENDİRİLECEK

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, sandıklar kapanmadan önce yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun birinci tura göre daha erken sonuçlanacağını düşündüklerini söyledi. Yener, "14 Mayıs'taki seçimler bilindiği gibi cumhurbaşkanı adaylarımız ve 24 siyasi partimizin katıldığı bir seçimdi. Bu seçimde ise sadece cumhurbaşkanı adayları yarıştığı için bizler de daha erken sonuçlanacağını düşünmekteyiz. Saat 17.00'den sonra Kurul'un değerlendirmesi sonucu vereceği kararla yayın yasağının hangi saatte kalkacağı değerlendirilecek, yasağın daha erken saatte kalkmasına, televizyon kanallarının, haber ajanslarının haber geçmesine izin verilirse sizinle de paylaşılacaktır." dedi.

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI