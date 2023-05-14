Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanacak vatandaşlar tarafından seçim yasakları araştırılıyor. Oy vermeye telefonla gidilir mi merak konusu oldu. Oy verirken oy pusulası sosyal medyaya atılır mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Oy pusulasıyla fotoğraf çekilebilir mi? Oy kabinine telefon ile girilebilir mi? Oy pusulasının fotoğrafını çekmek yasak mı? Detaylar haberimizde...

OY PUSULASIYLA FOTOĞRAF ÇEKİLEBİLİR Mİ?

Oy pusulasıyla fotoğraf çektirmenin yasak olduğu bilinmektedir. Yasaya göre, oy kabinine herhangi bir görüntü kaydeden cihaz ile girmek yasaktır. Buna göre oy pusulası fotoğrafını çekmek ve bunu paylaşmak yasaktır. Ve yasaya göre bunu yapan kişilerin hem hapis cezası hem de idari para cezası alması gerekir.

Yasaya göre, kullandığı oyu sosyal medyada paylaşan kişi 250 TL idari para cezası kesilir. Yasanın 130'ncu maddesine göre, de bu kişiler 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanabilir. Seçmenler, oy pusulalarının fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşamaya devam ederken, kanun, seçmenin oy verme kabinine cep telefonu ya da herhangi bir görüntü kaydedici ile girmesini açıkça yasaklıyor. 8 Nisan 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanun ile milletvekili seçimi kanununda değişiklik yapılmasına dair kanunun 18'inci maddesinde bu durum için şöyle deniliyor:

"Seçmenin; cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla kapalı oy verme yerine girmesi yasaktır. Bu tür cihazlar, kapalı oy verme yerine girmeden önce kapatılarak sandık kurulu başkanına teslim edilir ve oy kullanma işlemi bittikten sonra seçmene iade edilir."