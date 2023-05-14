14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Oy pusulasının fotoğrafını çekmek yasak mı, oy geçersiz mi olur soruları yer alıyor. Peki, Oy pusulasının fotoğrafını çekmek yasak mı, oy geçersiz mi olur? İşte detaylar...

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, Millet İttifakı cephesinde milletvekili aday listeleri üzerindeki çalışmalarda önemli bir gelişme yaşanmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında Oy pusulasının fotoğrafını çekmek yasak mı, oy geçersiz mi olur? sorularına yanıt aradı.

OY PUSULASININ FOTOĞRAFINI ÇEKMEK YASAK MI?

8 Nisan 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanun:

"Seçmenin; cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla kapalı oy verme yerine girmesi yasaktır. Bu tür cihazlar, kapalı oy verme yerine girmeden önce kapatılarak sandık kurulu başkanına teslim edilir ve oy kullanma işlemi bittikten sonra seçmene iade edilir."