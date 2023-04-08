14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'da kura çekimi gerçekleştirildi. Peki, Oy pusulasında sıralama nasıl olacak? Cumhur ve Millet İttifakı Oy pusulasında nerede olacak? YSK'da kuralar çekildi!

14 Mayıs seçimlerine haftalar kala gelişmeler dikkatle takip ediliyor. Son olarak Yüksek Seçim Kurulu'nda partilerin oy pusulasındaki yerleri için kura çekimi yapıldı. YSK Başkanı Ahmet Yener, kura çekimi öncesi, seçime katılacak partileri ve ittifakları açıkladı. Daha sonra kura çekimi başladı. Peki, Oy pusulasında sıralama nasıl olacak? Cumhur ve Millet İttifakı Oy pusulasında nerede olacak? YSK'da kuralar çekildi!

OY PUSULASINDA SIRALAMA NASIL OLACAK?

YSK Başkanı Ahmet Yener, kura çekimi öncesi, seçime katılacak partileri ve ittifakları açıkladı. Daha sonra kura çekimi başladı. Buna göre Cumhur İttifakı oy pusulasında 8. sırada, Millet İttifakı ise 18. sırada olacak. Emek ve Özgürlük ittifakı 9. sırada, ATA İttifakı 19. sırada bulunacak.

Tam liste şu şekilde:

Yeni Türkiye Partisi

Türkiye Değişim Partisi

Millet Partisi

Hak ve Özgürlükler Partisi

Sosyalist Güç Birliği İttifakı

Genç Parti

Memleket Partisi

Cumhur İttifakı

Emek ve Özgürlük İttifakı

Büyük Türkiye Partisi

Adalet Birlik Partisi

Anavatan Partisi

Yenilik Partisi

Halkın Kurtuluş Partisi

Milli Yol Partisi

Vatan Partisi

Güç Birliği Partisi

Millet İttifakı

ATA İttifakı

Bağımsız Türkiye Partisi