Oy pusulasında sıralama nasıl olacak? Cumhur ve Millet İttifakı Oy pusulasında nerede olacak? YSK'da kuralar çekildi!
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14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'da kura çekimi gerçekleştirildi. Peki, Oy pusulasında sıralama nasıl olacak? Cumhur ve Millet İttifakı Oy pusulasında nerede olacak? YSK'da kuralar çekildi!
14 Mayıs seçimlerine haftalar kala gelişmeler dikkatle takip ediliyor. Son olarak Yüksek Seçim Kurulu'nda partilerin oy pusulasındaki yerleri için kura çekimi yapıldı. YSK Başkanı Ahmet Yener, kura çekimi öncesi, seçime katılacak partileri ve ittifakları açıkladı. Daha sonra kura çekimi başladı. Peki, Oy pusulasında sıralama nasıl olacak? Cumhur ve Millet İttifakı Oy pusulasında nerede olacak? YSK'da kuralar çekildi!
OY PUSULASINDA SIRALAMA NASIL OLACAK?
YSK Başkanı Ahmet Yener, kura çekimi öncesi, seçime katılacak partileri ve ittifakları açıkladı. Daha sonra kura çekimi başladı. Buna göre Cumhur İttifakı oy pusulasında 8. sırada, Millet İttifakı ise 18. sırada olacak. Emek ve Özgürlük ittifakı 9. sırada, ATA İttifakı 19. sırada bulunacak.
Tam liste şu şekilde:
Yeni Türkiye Partisi
Türkiye Değişim Partisi
Millet Partisi
Hak ve Özgürlükler Partisi
Sosyalist Güç Birliği İttifakı
Genç Parti
Memleket Partisi
Cumhur İttifakı
Emek ve Özgürlük İttifakı
Büyük Türkiye Partisi
Adalet Birlik Partisi
Anavatan Partisi
Yenilik Partisi
Halkın Kurtuluş Partisi
Milli Yol Partisi
Vatan Partisi
Güç Birliği Partisi
Millet İttifakı
ATA İttifakı
Bağımsız Türkiye Partisi