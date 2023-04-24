Oy pusulasında HDP neden yok? 14 Mayıs 2023 seçim pusulasında HDP logosu yok mu? Seçim sonuçlarında HDP neden yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Millet İttifakı adına Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) ek bir protokol sunduklarını belirtti. Erkek, CHP ve İYİ Parti'nin 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili seçimine kendi liste ve logolarıyla katılacağını, diğer 4 partinin ise CHP listelerinden gireceğini söyledi. Peki, oy pusulasında HDP neden yok? 2023 seçim pusulasında HDP logosu yok mu?

Seçim ittifakı protokolüne ek bir protokolü YSK'ye sunduklarını belirten Erkek, "Bu protokol uyarınca da Millet İttifakı çatısı altında Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti kendi logolarıyla ve listeleriyle seçime katılacaklardır. Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi de adaylarını Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden göstereceklerdir." dedi. Peki, Oy pusulasında HDP neden yok? 2023 seçim pusulasında HDP logosu yok mu?

OY PUSULASINDA HDP PARTİ YOK MU?4