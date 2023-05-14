Türkiye bugün gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine kilitlenirken, Oy kullanma işlemlerine ilişkin olarak Oy pusulası nasıl katlanmalı? Sorusu merak edildi. Oyların geçersiz olarak sayılmaması için dikkat edilmesi gerekenlere dair araştırmalar gerçekleştiriliyor. Peki, Oy pusulası nasıl katlanmalı? Oy pusulası hangi tarafa, nasıl katlanılır?

Türkiye, bugün sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Yaklaşık 4 milyondan fazla vatandaş, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinde oylarını kullanacak. Türkiye tüm dikkatini seçimlere çevirirken, oy kullanacak olan vatandaşlar tarafından Oy pusulası nasıl katlanmalı? Sorusu araştırılıyor. Seçimlerde kullanılan mühür nedeniyle birçok kişi kafa karışıklığı yaşayabiliyor. Peki, Oy pusulası nasıl katlanmalı? Oy pusulası hangi tarafa, nasıl katlanılır?

OY PUSULASI NASIL KATLANMALI?

Oy pusulasını katlarken mührün yer aldığı kısım dışa gelecek şekilde katlayarak mührün olası bulaşma ihtimali engellenmeye çalışılır.

Seçmene, cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla kapalı oy verme yerine girmesinin yasak olduğu ve cezasının bulunduğu, bu tür cihazlar varsa oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere bırakılması gerektiği söylenecek.

Birleşik oy pusulaları verildikten sonra hata veya başka bir neden ileri sürülerek yeni bir birleşik oy pusulası verilemeyecek. Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi oy pusulalarının aynı zarfa koyulacak.

Zarf ve birleşik oy pusulasını alan seçmenin oyunu kullanmadan önce danışmak veya görüşmek amacı ile başka bir yere gitmesine veya sandık çevresinde başka bir kimse ile görüşmesine izin verilmeyecek.