14 Mayıs 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine kısa bir süre kaldı. Sosyal medyada kullandıkları oyların fotoğraflarını çekip paylaşan vatandaşların olması nedeniyle, oy pusulası fotoğrafı çekmek suç mu? Oy pusulası paylaşmak suç mu, cezası var mı? Merak ediliyor.

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Oy pusulası paylaşmak suç mu? 14 Mayıs 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine kısa bir süre kaldı. Sosyal medyada kullandıkları oyların fotoğraflarını çekip paylaşan vatandaşların olması nedeniyle, oy pusulası fotoğrafı çekmek suç mu? Oy pusulası paylaşmak suç mu, cezası var mı? Merak ediliyor. İşte detaylar...

OY KULLANIRKEN FOTOĞRAF ÇEKMEK SUÇ MU, YASAK MI?

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasaktır ve cezasının bulunmaktadır. Bu tür cihazları oy verme işlemi bitene kadar sandık kuruluna bırakılması gerekmektedir.