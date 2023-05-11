Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekildi. Bu nedenle vatandaşlar tarafından Oy pusulaları yeniden basılacak mı? Sorusu gündeme geldi. Peki, Oy pusulaları yeniden basılacak mı? Oy pusulaları tekrar mı basılacak? 2023 seçimlerinde oy pusulaları yenilenecek mi?

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partisinin genel merkezinde sabah saatlerinde kurmaylarıyla yaptığı toplantının ardından partisinin genel merkezinde açıklama yaptı. Ardından gerçekleştirilen açıklamalar ile birlikte Muharrem İnce, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekildi. Peki, Oy pusulaları yeniden basılacak mı? Oy pusulaları tekrar mı basılacak? 2023 seçimlerinde oy pusulaları yenilenecek mi?

OY PUSULALARI YENİDEN BASILACAK MI?

Son 45 günde gördüklerini 45 senede görmediğini ifade eden İnce, "Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Türkiye'ye üçüncü bir seçenek önerdim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın" dedi. Konu hakkında henüz YSK tarafından bir açıklama gerçekleştirilmedi. Yapılacak olan duyurular ile birlikte haberimiz güncellenecektir.