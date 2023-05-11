Oy pusulaları değişecek mi? Muharrem İnce'nin oyları ne olacak?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından oy pusulaları değişecek mi merak konusu oldu. 14 Mayıs günü yer alacak oy pusulası nasıl olacak araştırılıyor. Peki, Oy pusulaları değişecek mi? Muharrem İnce'nin oyları ne olacak? İşte detaylar...