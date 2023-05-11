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Oy pusulaları değişecek mi? Muharrem İnce'nin oyları ne olacak?

Oy pusulaları değişecek mi? Muharrem İnce'nin oyları ne olacak?

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından oy pusulaları değişecek mi merak konusu oldu. 14 Mayıs günü yer alacak oy pusulası nasıl olacak araştırılıyor. Peki, Oy pusulaları değişecek mi? Muharrem İnce'nin oyları ne olacak? İşte detaylar...

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14 Mayıs seçimlerine 2 gün kala Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylıktan çekilmiştir. Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından oy pusulaları değişecek mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Oy pusulaları değişecek mi? Muharrem İnce'nin oyları ne olacak? Detaylar haberimizde...

OY PUSULALARI DEĞİŞECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 12. maddesine göre, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde oy pusulalarında değişiklik olmayacaktır. Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 12. maddesi, "Birinci oylamada, kesin aday listesinin Resmi Gazete'de yayımından itibaren, oy verme günü saat 17.00'ye kadar listede meydana gelecek eksilmeler, değişikliği gerektirmez." hükmünü içermektedir.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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