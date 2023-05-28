Seçmenler, 28 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için oylarını 5 adımda kullanacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlık binasında, oy verme sürecine ilişkin temsili oy verme kabinleri kuruldu. Peki, Oy nasıl geçersiz sayılır? Oyun geçersiz olması nasıl olur? Hangi durumlarda oy geçersizdir?

Türkiye 2 hafta arayla yeniden sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı seçiminin bugün yapılacak 2. turunda 14 Mayıs'tan farklı olarak seçmenin önünde yalnızca tek pusula ve 2 aday olacak. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 60 milyondan fazla seçmenin oyunu almak için yarışacak. Peki, Oy nasıl geçersiz sayılır? Oyun geçersiz olması nasıl olur? Hangi durumlarda oy geçersizdir?

OY NASIL GEÇERSİZ SAYILIR?

"Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla adaya mühür basılan oylar geçersiz olacak. Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak. Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.