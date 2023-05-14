Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde kullanılacak oy pusulalarına ilişkin hangi durumlar oyların geçersiz sayılacağını merak eden vatandaşlar internet üzerinde Oy nasıl geçersiz sayılır? Sorusu ile birlikte araştırma yapıyor. Peki, Oy nasıl geçersiz sayılır? Oy hangi durumlarda geçersiz sayılır?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde sandık başında bulunacak görevliler, sandık yemini ederek göreve başladı. Sandık başkanları ve memurlar ile parti gözlemcileri, sabah erken saatlerde görev yapacakları okullara geldi. Oy verme işlemleri devam ederken seçmenler tarafından Oy nasıl geçersiz sayılır? Sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Oy nasıl geçersiz sayılır? Oy hangi durumlarda geçersiz sayılır?

OY NASIL GEÇERSİZ SAYILIR?

Seçmenler, iki oy pusulasını da tek zarfa koyarak seçimini yapacak.

Oy pusulasına 'TERCİH' veya 'EVET' mührü dışında imza ve işaret yapılmayacak, zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Aksi halde oy geçersiz sayılacak.

'EVET' ya da 'TERCİH' mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de yine oylar geçersiz sayılacak.

Cep telefonu ve kamera gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme kabinine girilmesi yasak olacak.

SEÇİMLER 2. TURA NASIL KALIR?

Cumhurbaşkanı adayının, seçilebilmesi için geçerli oyların salt çoğunluğunu alması (en az yüzde 50 oran + 1 oy) gereken iki turlu sistemle seçilir. Hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamazsa, ilk turda en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur yapılır ve ardından salt çoğunluğu alan aday seçilir.