Oy kullanmamanın cezası var mı? Oy kullanmamanın cezası ne, kaç TL?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Oy kullanmamanın cezası var mı? Oy kullanmamanın cezası ne, kaç TL, soruları yer alıyor. Peki, Oy kullanmamanın cezası var mı? Oy kullanmamanın cezası ne, kaç TL? İşte detaylar...