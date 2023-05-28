Seçmenler, 28 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için oylarını 5 adımda kullanacak. Oy kullanmak istemeyen vatandaşlar tarafından Oy kullanmamanın cezası var mı? Sorusu araştırılmakta. Peki, Oy kullanmamanın cezası var mı? Oy kullanmamak yasal mıdır? Oy kullanmak zorunlu mu? Oy kullanmamanın cezası ne kadar, kaç TL?

Türkiye 2 hafta arayla yeniden sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı seçiminin bugün yapılacak 2. turunda 14 Mayıs'tan farklı olarak seçmenin önünde yalnızca tek pusula ve 2 aday olacak. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 60 milyondan fazla seçmenin oyunu almak için yarışacak. Peki, Oy kullanmamanın cezası var mı? Oy kullanmamak yasal mıdır? Oy kullanmak zorunlu mu? Oy kullanmamanın cezası ne kadar, kaç TL?

OY KULLANMAMANIN CEZASI VAR MI?

Oy kullanmak her vatandaşın yasal zorunlulukları arasında yer alıyor. Vatandaşların oy kullanmaması durumunda verilecek olan ceza ise YSK tarafından belirlenmektedir.

OY KULLANMAMA CEZASI NE KADAR, KAÇ TL?

1 Kasım Pazar 2015 seçimlerinde oy kullanmayan vatandaşların ödeyeceği tutar 22 TL olarak belirlenmişti. 28 Mayıs seçimlerinde oy kullanmama halinde uygulanacak idari para cezası, 300 Türk Lirasıdır. Oy kullanmama cezası, Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenerek vatandaşlar duyurulacak.