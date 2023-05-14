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Oy kullanmamanın cezası var mı? 2023 oy kullanmama cezası ne kadar, kaç TL?

Oy kullanmamanın cezası var mı? 2023 oy kullanmama cezası ne kadar, kaç TL?

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2023 seçimlerinin başlamasıyla beraber seçime dair merak edilenler arttı. Vatandaşların son günlerde en sık araştırdıkları soruları arasında Oy kullanmamanın cezası var mı? 2023 oy kullanmamanın cezası ne kadar, kaç TL? soruları yer alıyor. Peki, Oy kullanmamanın cezası var mı? 2023 oy kullanmamanın cezası ne kadar, kaç TL?

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Oy kullanmamanın cezası var mı? sorusu son zamanlarda gündemde yerini aldı. 14 Mayıs günü yani bugün Türkiye seçime gidiyor ve vatandaşlar seçime dair merak edilenleri araştırıyor. Merak edilenler arasında ise Oy kullanmamanın cezası var mı? 2023 oy kullanmama cezası ne kadar, kaç TL? soruları yer aldı. İşte oy kullanmama cezası hakkında araştırılanlar!

OY KULLANMAMANIN CEZASI VAR MI?

Oy kullanmak her vatandaşın yasal zorunlulukları arasında yer alıyor. Vatandaşların oy kullanmaması durumunda verilecek olan ceza ise YSK tarafından belirlenmektedir.

OY KULLANMAMA CEZASI NE KADAR, KAÇ TL?

2023 senesinde oy kullanmama cezasının ücreti 300 TL olarak belirlendi. Oy kullanmama durumunda kişiye ceza tebligatı gönderilmektedir.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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