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Oy kullanmamanın cezası kaç TL 2023? İkinci turda oy kullanmama cezası var mı, ne kadar?

Oy kullanmamanın cezası kaç TL 2023? İkinci turda oy kullanmama cezası var mı, ne kadar?

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28 Mayıs seçimlerine çok kısa zaman kalmasıyla beraber seçime dair merak edilenler arttı. Vatandaşların son günlerde en sık araştırdıkları soruları arasında Oy kullanmamanın cezası kaç TL 2023? İkinci turda oy kullanmama cezası var mı, ne kadar? soruları yer alıyor. Peki, Oy kullanmamanın cezası kaç TL 2023? İkinci turda oy kullanmama cezası var mı, ne kadar?

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Oy kullanmamanın cezası kaç TL 2023? sorusu son zamanlarda gündemde yerini aldı. 28 Mayıs'ta Türkiye seçime gidiyor ve vatandaşlar seçime dair merak edilenleri araştırıyor. Merak edilenler arasında ise Oy kullanmamanın cezası kaç TL 2023? İkinci turda oy kullanmama cezası var mı, ne kadar? soruları yer aldı. İşte oy kullanmama cezası hakkında araştırılanlar!

OY KULLANMAMANIN CEZASI VAR MI?

Oy kullanmak her vatandaşın yasal zorunlulukları arasında yer alıyor. Vatandaşların oy kullanmaması durumunda verilecek olan ceza ise YSK tarafından belirlenmektedir.

OY KULLANMAMANIN CEZASI KAÇ TL?

1 Kasım Pazar 2015 seçimlerinde oy kullanmayan vatandaşların ödeyeceği tutar 22 TL olarak belirlenmişti. 14 Mayıs seçimlerinde uygulanacak olan oy kullanmama cezası tutarı ise henüz açıklanmadı. Oy kullanmama cezası, Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenerek vatandaşlar duyurulacak.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

28 Mayıs Seçimi Seçim 2023 Gündem Yaşam Haberler

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