Üye Girişi
Haberi Paylaş
Oy kullanmama cezası var mı? 2023 oy kullanmama cezası ne kadar, kaç TL?

Oy kullanmama cezası var mı? 2023 oy kullanmama cezası ne kadar, kaç TL?

Gündem Haberleri

2023 seçimlerine çok kısa zaman kalmasıyla beraber seçime dair merak edilenler arttı. Vatandaşların son günlerde en sık araştırdıkları soruları arasında Oy kullanmama cezası var mı? 2023 oy kullanmama cezası ne kadar, kaç TL? soruları yer alıyor. Peki, Oy kullanmama cezası var mı? 2023 oy kullanmama cezası ne kadar, kaç TL?

Dünyanın gözü 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde! Yunan gazeteden skandal Çavuşoğlu manşetiDünyanın gözü 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde! Yunan gazeteden skandal Çavuşoğlu manşeti
AK Partili Numan Kurtulmuş'a canlı yayında zor soru: Kaybetmeye hazır mısınız?AK Partili Numan Kurtulmuş'a canlı yayında zor soru: Kaybetmeye hazır mısınız?
2018 seçimlerini en doğru tahmin eden şirketin anketi! İşte son dönemeçte partilerin oy oranı2018 seçimlerini en doğru tahmin eden şirketin anketi! İşte son dönemeçte partilerin oy oranı

Oy kullanmama cezası var mı? sorusu son zamanlarda gündemde yerini aldı. 14 Mayıs'ta Türkiye seçime gidiyor ve vatandaşlar seçime dair merak edilenleri araştırıyor. Merak edilenler arasında ise Oy kullanmama cezası var mı? 2023 oy kullanmama cezası ne kadar, kaç TL? soruları yer aldı. İşte oy kullanmama cezası hakkında araştırılanlar!

OY KULLANMAMA CEZASI VAR MI?

Oy kullanmak her vatandaşın yasal zorunlulukları arasında yer alıyor. Vatandaşların oy kullanmaması durumunda verilecek olan ceza ise YSK tarafından belirlenmektedir.

OY KULLANMAMA CEZASI NE KADAR, KAÇ TL?

1 Kasım Pazar 2015 seçimlerinde oy kullanmayan vatandaşların ödeyeceği tutar 22 TL olarak belirlenmişti. 14 Mayıs seçimlerinde uygulanacak olan oy kullanmama cezası tutarı ise henüz açıklanmadı. Oy kullanmama cezası, Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenerek vatandaşlar duyurulacak.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Seçim 2023 Gündem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title