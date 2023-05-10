Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, Millet İttifakı cephesinde milletvekili aday listeleri üzerindeki çalışmalarda önemli bir gelişme yaşanmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında Oy kullanmak zorunlu mu, şart mı? sorusuna yanıt aradı.

Bir vatandaşın, seçme hakkını kullanması zorunludur, YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır. Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası YSK tarafından belirlenir.

2017 senesinde Referandum seçimlerinde YSK tarafından belirlenen tutara göre oy kullanmayan vatandaşlar 22 TL ceza ödemişti. Söz konusu tutar önceki 1 Kasım Pazar 2015 seçimlerinde 22 TL olarak belirlenmişti.