Türkiye bugün gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve seçimlerine kilitlenirken, Oy kullanma işlemleri de birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor ve bu nedenle sıklıkla internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Oy kullanma işlemi başladı mı? Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor? 28 Mayıs işlemi saatleri!

Son Dakika: Türkiye siyasi tarihinde bir ilk! 60 milyondan fazla seçmen 2. tur için yeniden sandık başında

Türkiye, bugün sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Yaklaşık 4 milyondan fazla vatandaş, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde oylarını kullanacak. Türkiye tüm dikkatini seçimlere çevirirken, 24 saat sürecek propaganda yasağı da 27 Mayıs saat 18.00 itibarıyla devreye girdi. Bugün sandıklar kapanana dek propaganda içerikli haber ve yayın yapılamayacak. Peki, Oy kullanma işlemi başladı mı? Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor? 28 Mayıs işlemi saatleri!

OY KULLANMA İŞLEMİ BAŞLADI MI?

YSK'nın yaptığı açıklamalara göre oy verme saatleri saat 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Buna göre 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00'dan itibaren seçmenler oy kullanabilir.

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. 17.00'ye kadar sürecek oy verme işlemi sırasında 60 milyondan fazla seçmen sandık başına gidecek. Nefeslerin tutulduğu seçimde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışıyor.

Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanını belirleyeceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kurulacak. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanacak. Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışacağı seçimde oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 08.00'de başlayacak, saat 17.00'de sona erecek. Ancak saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanabilecek.

OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BİTECEK?

YSK tarafından yapılan duyuruya göre 08.00-17.00 olarak uygulanacak olan oy verme saatleri nedeniyle en geç saat 17.00'a kadar seçmenler oy kullanabilecek.

OY VERMEK İÇİN SEÇMEN KAĞIDI GEREKLİ Mİ?

Yarın ülke genelinde saat 08.00'de başlayacak oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kâğıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kâğıdı ile gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını e-Devlet, YSK'nın internet sitesi, mobil uygulaması ya da çağrı merkezinden öğrenip oyunu kullanabilecek.