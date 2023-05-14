Türkiye bugün gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine kilitlenirken, Oy kullanma işlemleri de birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor ve bu nedenle sıklıkla internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Oy kullanma işlemi başladı mı? Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor?

Türkiye, bugün sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Yaklaşık 4 milyondan fazla vatandaş, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinde oylarını kullanacak. Türkiye tüm dikkatini seçimlere çevirirken, 24 saat sürecek propaganda yasağı da 13 Mayıs saat 18.00 itibarıyla devreye girdi. Bugün sandıklar kapanana dek propaganda içerikli haber ve yayın yapılamayacak. Peki, Oy kullanma işlemi başladı mı? Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor?

OY KULLANMA İŞLEMİ BAŞLADI MI?

YSK'nın yaptığı açıklamalara göre oy verme saatleri saat 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Buna göre 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00'dan itibaren seçmenler oy kullanabilir.

OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BİTECEK?

YSK tarafından yapılan duyuruya göre 08.00-17.00 olarak uygulanacak olan oy verme saatleri nedeniyle en geç saat 17.00'a kadar seçmenler oy kullanabilecek.

OY VERMEK İÇİN SEÇMEN KAĞIDI GEREKLİ Mİ?

Yarın ülke genelinde saat 08.00'de başlayacak oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kâğıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kâğıdı ile gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını e-Devlet, YSK'nın internet sitesi, mobil uygulaması ya da çağrı merkezinden öğrenip oyunu kullanabilecek.