4 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için birçok soru merak konusu haline gelirken, Oy kullanacağım yeri nasıl öğrenebilirim? Sorusu gündeme geldi. Peki, Oy kullanacağım yeri nasıl öğrenebilirim? Oy kullanacağım yer neresi? Hangi okulda oy kullanıyorum?

Oy kullanacağım yeri nasıl öğrenebilirim? Sorusu, oy verme işlemlerini tamamlayan vatandaşlar başta olmak üzere birçok seçmen tarafından merak ediliyor ve sürekli olarak gün içerisinde araştırılıyor. Oy kullanacağım yeri nasıl öğrenebilirim? Sorusu bu nedenle gümdeki yerini koruyor. Bu haberimizde YSK tarafından duyurulan sandıkların açılma saatlerine ve diğer yasaklara yer verdik. Peki, Oy kullanacağım yeri nasıl öğrenebilirim? Oy kullanacağım yer neresi? Hangi okulda oy kullanıyorum?

OY KULLANACAĞIM YERİ NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçmenlerin hangi sandıkta oy kullanacağını e-Devlet'ten ilan etti. Seçmenler, "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" kısmından oy kullanacağı yer ve sandık numarası bilgilerini öğrenebilecek. YSK Başkanı Yener, yurt içinde ve yurt dışında toplam seçmen sayısının 64 milyon 113 bin 941 olduğunu söyledi.

Seçmenler, e-Devlet uygulamasında kimlik bilgileri ve şifreleriyle giriş yaparak, "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" kısmından oy kullanacağı yer ve sandık numarası bilgilerini öğrenebilecek.

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından veya YSK çağrı merkezinden(444 9 975) öğrenebilirsiniz.

KİMLER OY KULLANAMAZ?

Aşağıda yazılı olanlar oy kullanamazlar (298/7 md.):

1. Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir),

2. Askeri öğrenciler,

3. Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar (Ek: 10.6.1983 – 2839/44 md. Değişik: 27.10.1995–4125/2 md.).