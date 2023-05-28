Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. 17.00'ye kadar sürecek oy verme işlemi sırasında 60 milyondan fazla seçmen sandık başına gidecek. Peki, Oy kabinine telefon sokmak yasak mı? Telefonla oy kullanılır mı? Oy kullanırken fotoğraf, video çekilir mi?

Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanacak. Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışacağı seçimde oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 08.00'de başlayacak, saat 17.00'de sona erecek. Peki, Oy kabinine telefon sokmak yasak mı? Telefonla oy kullanılır mı? Oy kullanırken fotoğraf, video çekilir mi?

OY KABİNİNE TELEFON SOKMAK YASAK MI?

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme kabinine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazlar, oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılacak. Seçmen, oy pusulasındaki cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan veya Kemal Kılıçdaroğlu'nu tercih ettikten sonra oy pusulasını zarfa koyarak sandığa atacak. Oy verme işlemlerinin bitmesinin ardından kullanılan oyların sayım ve dökümü yapılacak. Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için bu seçimde de seyyar sandıklar oluşturulacak. Bu seçmenler, seyyar sandıklarda oylarını kullanabilecek. Ayrıca, görme engelliler bu seçimde de ilk kez 14 Mayıs seçimlerinde uygulandığı gibi kendileri için hazırlanan şablonla oy kullanabilecek.

SEÇİM GÜNÜ ALKOL SATIŞI YASAK MI?

Seçim yasakları kapsamında saat 06.00'dan 24.00'e kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda da yalnızca yemek verilebilecek.