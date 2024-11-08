Oxford Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada 1980-1985 ve 2010-2015 yılları arasındaki veriler kıyaslandığında ikiz doğum oranları nedir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Oxford Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada 1980-1985 ve 2010-2015 yılları arasındaki veriler kıyaslandığında ikiz doğum oranları hakkında hangisine ulaşılmıştır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

OXFORD ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN YAPILAN BİR ARAŞTIRMADA 1980-1985 VE 2010-2015 YILLARI ARASINDAKİ VERİLER KIYASLANDIĞINDA İKİZ DOĞUM ORANLARI HAKKINDA HANGİSİNE ULAŞILMIŞTIR?

A: Yarı oranda azaldığı

B: Yarı oranda arttığı

C: Üçte bir oranında azaldığı

D: Üçte bir oranında arttığı

Cevap:D

ARAŞTIRMA HAKKINDA

Araştırmaya göre, dünya çapında her zamankinden daha fazla ikiz doğuyor.

Dünyada her yıl yaklaşık 1,6 milyon ikiz doğuyor. Bu, her 42 çocuktan birinin ikiz olarak doğduğu anlamına geliyor.

Tüp bebek gibi üremeye yardımcı tıbbi teknikler, ikiz doğum oranını 1980'lerden bu yana üçte bir oranında artırdı.