Oxford Sözlüğü'nün 2024'te yılın kelimesi olarak seçtiği kelimenin Türkçesi nedir?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Oxford Sözlüğü'nün 2024'te yılın kelimesi olarak seçtiği kelimenin Türkçesi nedir?sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Oxford Sözlüğü'nün 2024'te yılın kelimesi olarak seçtiği kelimenin Türkçesi nedir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Oxford Sözlüğü'nün 2024'te yılın kelimesi olarak seçtiği kelimenin Türkçesi nedir?
OXFORD SÖZLÜĞÜ'NÜN 2024'TE YILIN KELİMESİ OLARAK SEÇTİĞİ KELİMENİN TÜRKÇESİ NEDİR?
A: Kalp seğirmesi
B: Beyin çürümesi
C: Göz kararsızlığı
D: Ciğer ağırlaşması
Cevap: B