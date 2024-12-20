Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Oxford Sözlüğü'nün 2024'te yılın kelimesi olarak seçtiği kelimenin Türkçesi nedir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Oxford Sözlüğü'nün 2024'te yılın kelimesi olarak seçtiği kelimenin Türkçesi nedir?

OXFORD SÖZLÜĞÜ'NÜN 2024'TE YILIN KELİMESİ OLARAK SEÇTİĞİ KELİMENİN TÜRKÇESİ NEDİR?

A: Kalp seğirmesi

B: Beyin çürümesi

C: Göz kararsızlığı

D: Ciğer ağırlaşması

Cevap: B