OVP ne zaman açıklanacak 2023? Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Orta Vadeli Programın içeriği nedir?
Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritasının belirlendiği Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 oldu. Memur ve emekli zammı ne kadar olacak ve memur zammı ne zaman açıklanacağı gündeme geliyor. Peki, OVP ne zaman açıklanacak 2023? Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Orta Vadeli Programın içeriği nedir?
Ovp ne zaman açıklanacağı gündeme gelirken memur ve emekli zammı ne kadar olacak merak ediliyor. Orta Vadeli Programın içeriği nedir ve OVP ne zaman açıklanacak sorularına yanıt aranıyor. OVP ne zaman açıklanacak 2023? Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Orta Vadeli Programın içeriği nedir? Detaylar haberimizdedir…
Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritasının belirlendiği Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 oldu. Böylece 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 37,76'ya yükselirken, refah payının eklenmesiyle ocakta SSK ve BağKur emeklisine yüzde 45, memura ise yüzde 49,5 zam gelmesi bekleniyor. Bu oranlara göre en düşük emekli maaşı 10.875 TL, memur maaşı ise 32.890 TL'ye çıkacak.
Yüzde 37,76'lık enflasyon beklentisine refah payının da eklenmesi gündemde. Refah payının eklenmesiyle ocak ayında SSK ve BağKur emeklilerine yüzde 45, memurlara ise yüzde 49,5 oranında bir zam yapılması bekleniyor.
SSK ve BağKur emeklilerine yüzde 45 zam yapılırsa en düşük emekli maaşı 7.500 TL'den 10.875 TL'ye çıkacak. Memurlara yüzde 49,5 oranında zam yapılırsa en düşük maaş 22 bin TL'den 32.890 TL'ye yükselecek.
GÖZLER ENFLASYON VERİLERİNDE
Ancak bu rakamlar OVP'deki yıl sonu enflasyon tahmini gerçekleşirse ortaya çıkacak. TÜİK şu ana kadar temmuz ve ağustos ayına ait enflasyon verilerini açıkladı. 2 aylık dönemde enflasyondaki kümülatif artış yüzde 19.44. Memur ve emekli zammı için kesin oran eylül, ekim, kasım ve aralık enflasyonlarının açıklanmasıyla netlik kazanacak.
- Kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği artıracak bir yol haritası niteliğindedir.
- Çeşitli alanlarda birbirleriyle tutarlı bir amaç, politika ve öncelikler seti sunmaktadır.
- Makro politikaların yanı sıra, temel gelişme eksenlerini ve ana sektörleri kapsar.
- Uzun vadeli amaçlara katkıda bulunacak şekilde, üç yıllık dönemde üzerinde yoğunlaşılacak öncelikleri tespit eder.
- Uygulamaların sonuçları ve genel şartlardaki değişmeler dikkate alınarak, her yıl yenilenecek dinamik bir yapı arzeder.
- Üç yıllık perspektife sahiptir.