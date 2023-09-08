Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritasının belirlendiği Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 oldu. Memur ve emekli zammı ne kadar olacak ve memur zammı ne zaman açıklanacağı gündeme geliyor. Peki, OVP ne zaman açıklanacak 2023? Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Orta Vadeli Programın içeriği nedir?

Ovp ne zaman açıklanacağı gündeme gelirken memur ve emekli zammı ne kadar olacak merak ediliyor. Orta Vadeli Programın içeriği nedir ve OVP ne zaman açıklanacak sorularına yanıt aranıyor. OVP ne zaman açıklanacak 2023? Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Orta Vadeli Programın içeriği nedir? Detaylar haberimizdedir…

OVP NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritasının belirlendiği Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 oldu. Böylece 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 37,76'ya yükselirken, refah payının eklenmesiyle ocakta SSK ve BağKur emeklisine yüzde 45, memura ise yüzde 49,5 zam gelmesi bekleniyor. Bu oranlara göre en düşük emekli maaşı 10.875 TL, memur maaşı ise 32.890 TL'ye çıkacak.

Yüzde 37,76'lık enflasyon beklentisine refah payının da eklenmesi gündemde. Refah payının eklenmesiyle ocak ayında SSK ve BağKur emeklilerine yüzde 45, memurlara ise yüzde 49,5 oranında bir zam yapılması bekleniyor.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

SSK ve BağKur emeklilerine yüzde 45 zam yapılırsa en düşük emekli maaşı 7.500 TL'den 10.875 TL'ye çıkacak. Memurlara yüzde 49,5 oranında zam yapılırsa en düşük maaş 22 bin TL'den 32.890 TL'ye yükselecek.

GÖZLER ENFLASYON VERİLERİNDE

Ancak bu rakamlar OVP'deki yıl sonu enflasyon tahmini gerçekleşirse ortaya çıkacak. TÜİK şu ana kadar temmuz ve ağustos ayına ait enflasyon verilerini açıkladı. 2 aylık dönemde enflasyondaki kümülatif artış yüzde 19.44. Memur ve emekli zammı için kesin oran eylül, ekim, kasım ve aralık enflasyonlarının açıklanmasıyla netlik kazanacak.

ORTA VADELİ PROGRAMIN İÇERİĞİ NEDİR?