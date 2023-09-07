OVP ile 6 aylık enflasyon tahmini değişti! 2024'te yeni memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Hesaplar sil baştan...

Milyonlarca kişinin kazancını etkileyecek enflasyon tahmini güncellendi. Orta Vadeli Program (OVP) ile 6 aylık enflasyon tahmini değişti. 3 yıllık plan doğrultusunda belirlenen hedeflere göre 2024 maaşları hesaplandı. Peki, yeni memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? 2024 emekli memur maaş zammı ne kadar olacak? 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte, milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yeni yıl kazanç tahminleri...

Memur, memur emeklisi ve tüm emeklileri kapsayacak 2024 maaş zammı için gözler enflasyona çevrildi. 6 aylık enflasyona göre hesaplanacak maaşlarda enflasyon belirleyici olacak. Orta Vadeli Program ile enflasyon tahmini değişti. Merkez Bankası'nın tahmini yüzde 54 - 62 arasında değişiyordu. Peki, 2024 yeni maaşlar ne kadar olacak? Emekli memur maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

YIL SONU TAHMİNLERİ BAZ ALINIYORDU

Emekli ve memur maaş hesabında Merkez Bankası'nın yıl sonu için yaptığı enflasyon tahminleri baz alınıyordu. Ancak Orta Vadeli Program ile yeni rakamlar ortaya çıktı. OVP'deki tahminlere göre, 2024'ün ikinci yarısından sonra enflasyonda ciddi düşüşler bekleniyor.

YÜZDE 65'E GÜNCELLENDİ

OVP'de bu yıl için yıl sonu enflasyon öngörüsü yüzde 65 olarak açıklandı. Merkez Bankası'nın yıl sonu tahminlerine göre enflasyon oranı 54-62 arasında değişiyordu. Emekli ve memur maaşları yüzde 65 üzerinden yeniden hesaplandı.

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in paylaştığı bilgilere göre, eğer yüzde 65 öngörüsü gerçek olursa ikinci altı aydaki enflasyon yüzde 37.36 olacak. Bu 6 aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam demek.

Memurlar için enflasyon farkı ise yüzde 29.96 olacak. Toplu sözleşmeden doğan 15 puan farkla birlikte memurların yıl sonu zammı yüzde 49.46'ya çıkacak. Bu hesaba refah payı dahil edilmedi. Maaşlara refah payı eklendiği takdirde maaşlarda yüzde 40-50 seviyesinde zam olacağı tahmin ediliyor.

2024'TE MAAŞLAR SİL BAŞTAN

OVP'li enflasyon tahmini hayata geçerse, en düşük memur maaşının yılbaşından sonra 35 bin lirayı geçmesi bekleniyor. En düşük memur emeklisi maaşı da 15 bin liranın üzerine çıkacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 7 bin 500 lira taban maaş veriliyor. Güncellenen enflasyon tahminine göre hesap yapılırsa emekli maaşı asgari ücret seviyesine çıkacak.Emekliler en düşük yaklaşık 12 bin lira ücret alabilecek.

EMEKLİLERİN ARA ZAM BEKLENTİSİ

Milyonlarca emekli ekim ayında yapılacağı düşünülen ara zammı bekliyor. Hükümet emekliye ara zam konusunda düğmeye basmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamanlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız." sözlerini kullanmıştı. Ara zammın yanı sıra Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi iddiası da gündeme oturmuştu. Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla emekliye ara zam ve 29 Ekim ikramiyesiyle ilgili çalışmaların netleşmesi bekleniyor.