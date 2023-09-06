Ekonomide 3 yılın yol haritasını belirlemek için aylar süren çalışmada sona gelindi. 2024-2026 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program (OVP) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen organizasyonla açıklandı. Peki, OVP açılımı ne? OVP ne demek?

Türkiye ekonomisinin 2024-2026 dönemine ilişkin 3 yıllık yol haritasını kapsayan Orta Vadeli Program açıklandı. Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı programda yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65, dolar tahmini ise 23 lira 88 kuruş oldu. OVP açılımı ne? OVP ne demek?

ORTA VADELİ PROGRAM (OVP) NEDİR?

5018 sayılı Kanunun 16'ncı maddesi uyarınca, çok yıllı bütçe hazırlık süreci Bakanlar Kurulunun en geç Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak şekilde Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan orta vadeli programı kabul etmesiyle başlamaktadır.

Orta Vadeli Program, bütçe sürecini başlatarak stratejik amaçlar temelinde kamu politikaları ve uygulamalarını şekillendirecek ve kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendirecektir. Aynı zamanda, kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği artıracak bir yol haritası niteliğinde olan bu Program, son yıllarda sosyal ve ekonomik alanda sağlanan gelişmelerin daha sağlam bir zeminde sürdürülmesi suretiyle güven ve istikrara katkıda bulunacaktır.

Çeşitli alanlarda birbirleriyle tutarlı bir amaç, politika ve öncelikler seti sunan Orta Vadeli Program, makro politikaların yanı sıra, temel gelişme eksenlerini ve ana sektörleri kapsamaktadır.

Bakanlık ve kurum bütçelerinin hazırlanmasında, idari ve yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesinde, kurumların karar alma ve uygulama süreçlerinde Programın amaç ve öncelikleri esas alınacaktır.

Dinamik bir yapı arz eden ve üç yıllık perspektife sahip olan Program, yıllık uygulamaların sonuçları ve genel şartlardaki değişmeler dikkate alınarak, her yıl yenilenmektedir. Bu kapsamda, Program uygulamaları ile Programı etkileyebilecek dışsal gelişmeler etkili bir şekilde izlenecek ve değerlendirilecektir. Programda yer alan amaç ve öncelikler bakımından uygulamanın izlenmesi, değerlendirilmesi ve Bakanlar Kuruluna bilgi sunulmasından Kalkınma Bakanlığı sorumludur.

Orta Vadeli Program İçeriği;

– Kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği artıracak bir yol haritası niteliğindedir.

– Çeşitli alanlarda birbirleriyle tutarlı bir amaç, politika ve öncelikler seti sunmaktadır.

– Makro politikaların yanı sıra, temel gelişme eksenlerini ve ana sektörleri kapsar.

– Uzun vadeli amaçlara katkıda bulunacak şekilde, üç yıllık dönemde üzerinde yoğunlaşılacak öncelikleri tespit eder.

– Uygulamaların sonuçları ve genel şartlardaki değişmeler dikkate alınarak, her yıl yenilenecek dinamik bir yapı arzeder.

– Üç yıllık perspektife sahiptir.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ AÇIKLAMA YAPTI

Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

"OVP'ye katkı sunanlara şükranlarımı arz ediyorum. OVP, kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği artıran yol haritası niteliği taşımaktadır. 2024-2026 kesimini kapsayacak olup Cumhurbaşkanı kararıyla resmileşmektedir. OVP'de makroekonomik hedefler ve politikalar ile yapısal alanlar yer almaktadır. Kamu içindeki çalışmalarla yetinmedik, sivil toplum kuruluşlarının fikirlerini alarak programı hazırladık. İstişarede ortak akıl bizim temel düsturumuz. Öncelikle ilgili tarafları belirleme politikaların kalitesini artıran, sahiplenmeyi getiren bir süreç.