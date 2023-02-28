Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan gözaltına alındı. Gündeme gelen haberlerin ardından Övgün Ahmet Ercan'ın neden gözaltına alındığı merak konusu oldu. Peki, Övgün Ahmet Ercan neden gözaltına alındı? Övgün Ahmet Ercan ne dedi? Ahmet Ercan olayı nedir? İşte detaylar...

Yaptığı paylaşım başını yaktı! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan gözaltına alındı

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya paylaşımındaki iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Övgün Ahmet Ercan'ın neden gözaltına alındığı merak konusu oldu. Peki, Övgün Ahmet Ercan neden gözaltına alındı? Övgün Ahmet Ercan ne dedi? Ahmet Ercan olayı nedir? Detaylar haberimizde...

ÖVGÜN AHMET ERCAN KİMDİR?

Övgün Ahmet Ercan 10 Kasım 1947; Nazilli, Aydın doğumlu Türk bilim insanı, yüksek jeofizik mühendisidir. 1999 Gölcük depreminin ardından Türkiye'de halkın deprem konusunda bilinçlenmesi konusunda çalışmaları ile tanınmıştır. 1947 yılında Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğdu. Selânik kökenlidir. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın büyük torunudur.

1960-1963 arasında Nazilli Ortaokulu'nda öğrenim gördü; 1966'da Nazilli Lisesi'nden mezun oldu. Yüksek öğrenimini 1970'te İstanbul Üniversitesi Jeofizik-Jeoloji bölümünde tamamladı. 1970'te ABD'ye gitti; Kaliforniya'daki Stanford Üniversitesi'nden yüksek lisans (1973) Colorado Madencilik Okulu'ndan doktora (1975) derecesi aldı. 1975 yılından itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği'nde kadrosunda görev aldı. 1980 yılına kadar Massachusetts Institute of Technology'de doktora sonrası çalışmalar yaptı. 2011'de Maltepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaya başladı. 17 kitabı, 420 bilimsel yayını ve Türkiye sorunlarına yönelik 905 araştırma tasarımı vardır. Senato ile Şantiye dergileri ile Beşiktaş, Türksolu, Yeşil Dünya gazetelerinde sürekli köşe yazarıdır.

ÖVGÜN AHMET ERCAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medyadan yaptığı, "İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş" paylaşımı nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan gözaltına alındı. Ercan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.