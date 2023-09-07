Övgün Ahmet Ercan kimdir? Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan kaç yaşında ve nereli? Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan biyografisi!

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PROF. DR. ÖVGÜN AHMET ERCAN KİMDİR?

Övgün Ahmet Ercan (d. 10 Kasım 1947; Nazilli, Aydın), Türk bilim insanı, yüksek jeofizik mühendisi.

1999 Gölcük depreminin ardından Türkiye'de halkın deprem konusunda bilinçlenmesi konusunda çalışmaları ile tanınmıştır.

1947 yılında Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğdu. Selânik kökenlidir. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın büyük torunudur.

1960-1963 arasında Nazilli Ortaokulu'nda öğrenim gördü; 1966'da Nazilli Lisesi'nden mezun oldu. Yüksek öğenimini 1970'te İstanbul Üniversitesi Jeofizik-Jeoloji bölümünde tamamladı. 1970'te ABD'ye gitti; Kaliforniya'daki Stanford Üniversitesi'nden yüksek lisans (1973) Colorado Madencilik Okulu'ndan doktora (1975) derecesi aldı. 1975 yılından itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği'nde kadrosunda görev aldı. 1980 yılına kadar Massachusetts Institute of Technology'de doktora sonrası çalışmalar yaptı. 2011'de Maltepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaya başladı.

17 kitabı, 420 bilimsel yayını ve Türkiye sorunlarına yönelik 905 araştırma tasarımı vardır. Senato ile Şantiye dergileri ile Beşiktaş, Türksolu, Yeşil Dünya gazetelerinde sürekli köşe yazarıdır.

1983'te özel bir kuruluş olan "Yeraltı Aramacılık Araştırma Kuruluşu"'nu kurdu. 2002-2004'te Türkiye Jeofizik Kurumu Derneği Kurucu Genel Başkanlığı'nı,[kaynak belirtilmeli] 2006-2007 arası İran Devleti'nin petrol danışmanlığını[kaynak belirtilmeli] yapmıştır. 2010'da Ülkeler Deprem Ağı Türkiye Başkanlığı'na atanmıştır. 2011-2012 TMMOB başdanışmanlığı yaptı.

İlgi alanları

Ercan'ın ilgi alanları; kentsel dönüşüm, yapılaşma ile yapı jeofiziği, deprem kestirimleri, yer altı kaynakları aramaları (jeotermal, su, petrol, doğalgaz, maden, taşocağı), arkeojeofizik ve Türk Dili araştırmalarıdır. Ağaç dikmeyi sever.

Siyasi yaşamı

Ercan, 2002 Türkiye genel seçimlerinde İstanbul Anadolu Yakası'ndan bağımsız aday olarak girdi ancak seçilemedi.

2007'de DSP'ye girdi; partinin Bakırköy Belediye Başkanı adayı olduğu duyruldu. 2007 Türkiye genel seçimlerinde İstanbul 3. Bölge adayı oldu. 2014 yerel seçimlerinde HEPAR İstanbul Belediye Başkanı adayı oldu.

Özel hayatı

Ercan, eski Bosna-Hersek İstanbul Başkonsolosu Nidzara Zlatar (Ercan) ile evlidir. Bir oğlu, bir kızı ve iki torunu vardır.

Görev yerleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü (1975-...)

Yeraltı Aramacılık Bilimsel Araştırma Kuruluşu (Başkan) (1984-2009)

Bilimtey Yayınevi (Başkan) (2005)

Maltepe Bilimteyi (Üniversitesi) İnşaat Mühendisliği (2010-...)

Yeditepe Bilimteyi (Üniversitesi) İnşaat Mühendisliği (2012)

Ödüller ve burslar

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı 1416 Yurt Dışı Doktora Bursu [1969]

Society of Exploration Geophysicists (SEG) Amerika'da "Yılın En Başarılı Yabancı Öğrencisi Ödülü- Outstanding Foreign Student Award" [1974]

TÜBİTAK Post Doktora Bursu [1980]

Yılın İletişimcisi Ödülü (İ.Ü. İletişim Fakültesi) [2000]

Halkın Onur Ödülü (Yerel Televizyoncular Birliği) [2002]

Yılın Atatürkçü Bilim Adamı (Atatürkçü Düşünce Derneği) [2002]

Yılın Bilim Adamı-(Aydın Derneği) [2003]

Yılın Bilim Adamı-(Aydın Derneği) [2005]

Yılın Yerbilimcisi-(Fen Bilimleri) [2013]

Bitirdiği bazı çalışmalar

Deprem Araştırmaları

Türkiye İle İstanbul Deprem Bölgelendirme Haritası (2000)

İstanbul ve Marmara'nın Deprem Çekincesi (1999)

Depremlerin Kestirilmesi ve Uyarılması (1999)

Petrol Aramaları

İran'da Petrol Aramaları (2005-2007)

Nazilli(Aydın) Petrol Bulgusu (1998)

Türkiye Kafkasyası Petrol Alanları Buluşu (1984)

Batı Toroslar Petrol Araştırmaları (1982)

Jeotermal Aramalar

Germencik Jeotermal Alanı Keşfi (MTA ile birlikte) (1981)

Kuşadası(Davutlar) Jeotermal Alanı Keşfi (1985)

Kızıldere Jeotermal Alanı Keşfi (MTA ile birlikte) (1975)

Yeraltı Suyu Aramaları

Emlakbank Mimaroba-Sinanoba Konutları Su Projesi (1995)

Emlakbank Bahçeşehir Konutları Su Projesi (1993)

İller Bankası Trakya Su Aramaları (1994)

Töz(Maden) Aramaları

Uşak Yöresi Altın Aramaları (1997)

Gümüşhane Gümüş-Kurşun-Çinko Aramaları (1998)

Çanakkale Yenice Bakır Aramaları (1985)

Kayseri(Dedeman) Krom Aramaları (1998)

Zonguldak-Bartın Kömür Aramaları (1984)

Arkeolojik-Saklantı Aramaları

Bizans Sarayı Araştırması (1998)

Külhöyük-Hitit Kenti Araştırması (1995)

Mostar Köprüsü Restorasyon Jeofiziği (2000)

İstanbul Metrosu Güzergâh Çalışmaları (2003-2004)

Uzan Çiftliği Saklantı Aramaları (2004-2005)

Kent Planlama Çalışmaları

İstanbul İki Göl Arası Yarım Adası Yerleşim Alanı Planlaması (1989)

İstanbul Gürpınar Kenti Yerleşim Alanı Planlaması (1990)

İstanbul Arnavutköy Kenti Yerleşim Alanı Planlaması (1995)

Mühendislik Çalışmaları

Gökova Termik Santrali Yer Seçimi Çalışması (1989)

Karakaya Barajı Depremsellik Çalışması (1997)

Taşucu Nükleer Santrali Depremsellik Çalışması (1976)

Kalamış-Fener Atık Su Tüneli Güzergâh Projesi (1988)

İstanbul'da Deprem Çekincesi İçin Alan Sınıflandırması (2000-2002)

Marmara Bölgesi Sarsıntı Bölgelendirmesi (2001)

Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Projesi,İskenderun İskelesi Deniz Jeofiziği(sismik) Araştırmaları (2004)

Depremden Koruma İçin Yapı Jeofiziği Çalışmaları (1999-2007)

Basında yazarlık

Türk Solu Gazetesi Köşe Yazarı (2013-...)

Senato Dergisi Köşe Yazarı (2009-...)

Yeşil Dünya Gazetesi Köşe Yazarı (2008-...)

Beşiktaş Gazetesi Bilim Köşesi (2002-...)

HABER 34 Gazetesi Köşe Yazarı (2004-...)

Adalar Gazetesi Köşe Yazarı (2003-...)

Haber Objektif Dergisi Köşesi Yazarı (2005-...)

Şantiye Dergisi Köşe Yazarı (2005-...)

Ekonomist Dergisi Köşe Yazarı (2000-2002)

Doğanın Gizemi Dergisi Başyazarı (2000-2001)

Dünya İnşaat Dergisi Düzeç Köşesi (2002-2006)

Ekovitrin Dergisi Çözüm Köşesi (2002-2006)

Avrupa İstanbul Gazetesi Ekin Köşesi (2003-2005)

Kitapları

Yapay Kaynaklı Elektromanyetik Yöntemler (1982)

Marmara'da Deprem (2001)

Yeraraştırma Yöntemleri (2001)

Depremin olacağı nasıl bilinir? (2001)

İstanbul'da Depreme Çare (2002)

Yapı İnceleme Yöntemleri (2002)

Türkiye ile İstanbul'da Depreme Çözüm (2003)

Temel Araştırma Yöntemleri-Zemin Etüdleri (2003)

Depremden Korunma Kılavuzu:Korkma (2009)

Depremle Başetme Kuralları (2009)

Şu Üretken Türkçemiz (2010)

Yapılaşma Jeofiziği (2011)

Bir Yaşama İki Deprem Sığmaz (2014)

Soma Kıyımı (2014)

Yönetim

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (1980-1982)

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeofizik Anabilim Dalı Başkanlığı (1981-1984)

İstanbul Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Komisyonu (1986-1988)

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Başkanı (2000-2001)

Türkiye Deprem Çalışma Kurulu Başkanı (2000-2001)

Jeofizik Kurumu Derneği Genel Başkanı(2002-2005)

İstanbul Çevre Federas 1. Başkanı ile Baş Danışmanı (2003-...)

GLOBAL NETWORK FOR FORCASTİNG EARTHQUAKE Türkiye Directörü (2010-2011)

Türkçe Araştırmalar Derneği Başkanı (2012-...)

Vakıflar ve sivil toplum örgütleri

Sigarayla Savaşanlar Derneği Kurucu Üyesi ve 1. Başkanı (1998-2005)

TEMA Vakfı (2001-...)

Aydın ile İlçeleri Koruma Geliştirme Vakfı Üyesi (1995-...)

Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı Üyesi (1999-...)

Türkiye Deprem Vakfı Üyesi (2000-2002)

Madencilik Konseyi Üyesi (2000-2001)

Jeofizik Kurumu Derneği Kurucu Genel Başkanı (2002-...)

Türkiye Jeotermal Derneği (2002-...)

İstanbul Tüketicileri Koruma Derneği (2002-...)

Türk Kalp Vakfı Üyeliği (2002-...)

Teşvikiye Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanlığı (2002-2003)

Atatürkçü Düşünce Derneği Üyesi (2002-...)

Türkçe Dil Birliği Derneği Kurucu Genel Başkanı (2003-...)

USTKB Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (Danışman) (2001-...)

BEMEV Bağımlılık ile Mücadele Vakfı Mütelevellisi (2006-...)

TMMOB JFMO Baş Danışman (2012-2013)