Oversize ne demek? Oversize kelimesi ne anlama geliyor? Oversize tişört nedir?

Oversize ne demek? Sorusunu soranların sayısı her geçen gün artmaktadır. oversize kelimesi genellikle tişörtler ve sweatshirtler için oldukça sık kullanılmaktadır. Alışveriş sitelerinde sıkça karşılaşmakta olduğumuz oversize bedenin diğer bedenlerden farkı nedir? Oversize kelimesinin son yıllarda sıkça duymamızın sebebi nedir? Oversize ne demek? Gibi soruların gelin birlikte cevaplayalım.

OVERSİZE NE DEMEK?

Oversize kelimesi, kelime anlamı olarak büyük boy demektir. Fakat diğer beden ölçülerinden farklıdır. Peki alışveriş siteleri büyük boy yerine neden oversize kelimesi kullanılıyor? Çünkü oversize kelimesi artık günümüzde bir terim halini almıştır. Genellikle sokak giyim tarzı başta olmak üzere oversize kelimesini birçok farklı giyim ürününde görmeniz mümkündür. Son yıllarda özellikle türkçe rap müzik yapanların ve dinleyenlerin yoğun ilgi gösterdiği tarzlardan birisidir.

OVERSİZE VE BÜYÜK BOY'UN FARKI NEDİR?

Oversize kesim tişörtlerin ve diğer giyim ürünlerinin normal büyük bedenlerden farkı kesimleridir. Büyük boy tişört ile karşılaştırıldığında aşağıya doğru çok daha uzun bırakıldığını ve kol kısımlarının daha bol bırakıldığını görebilirsiniz.

OVERSİZE NASIL ORTAYA ÇIKTI

Oversize ne demek? Sorusundan sonra sıkça merak edilen bir diğer soru ise oversize giyim tarzının ortaya çıkması. Oversize giyim tarzı, yıllar önce Amerika'da ötekileştirilmekte olan siyahi vatandaşların yoksulluk yaşadığı dönemlerde başlamıştır. Yoksulluk yaşanıldığı dönemde insanlar kendisinden büyük olan aile bireyinin kıyafetlerini giydiği için bol duruyordu. Bu durum yaygınlaşınca daha sonrasında o günleri hatırlatmak için temsili olarak giyilmeye başlanmıştır.