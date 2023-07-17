Meclis tutanaklarında ÖTV zammı oylamasında "kabul" oyu veren CHP milletvekili merak ediliyordu. Peki ÖTV zammı kararına hangi CHP milletvekili kabul oyu verdi? CHP'de kim kabul oyu verdi?

CHP'de hangi milletvekili kabul oyu verdi? Meclis tutanaklarında ÖTV zammı oylamasında "kabul" oyu veren CHP milletvekili merak ediliyordu. Peki ÖTV zammı kararına hangi CHP milletvekili kabul oyu verdi? CHP'de kim kabul oyu verdi? Detaylar...

KABUL OYU VEREN CHP MİLLETVEKİLİ KİM?

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, ÖTV zammına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Ancak "Bir gece yarısı kararnamesi ile fatura yine vatandaşa kesildi" diyen Tutdere'nin Meclis'teki oylamada ÖTV kararına "kabul" oyu verdiği ortaya çıktı.

"ZAM YAĞMURU DURMUYOR"

ÖTV zammına tepki gösteren Tutdere, Twitter hesabından "AKP'nin zam yağmuru durmuyor! Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla akaryakıta 5 TL ÖTV zammı geldi. Benzinde ÖTV 2,52 TL'den 7,52 TL'ye çıktı. Motorinde ÖTV 2,05 TL'den 7,05 TL'ye yükseldi. Bir gece yarısı kararnamesi ile fatura yine vatandaşa kesildi!" dedi.

GERİ ÇEKMEK İÇİN DİLEKÇE YAZMIŞ

Tutdere'nin TBMM tutanaklarında ise ÖTV kanunu için 'kabul' oyu verdiği belirlendi. Bu durum dikkat çekerken Tutdere'nin kabul oyunu sehven verdiğini öne süren bir dilekçe yazdığı da öğrenildi.