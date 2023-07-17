Üye Girişi
Haberler

ÖTV zammı kararına hangi CHP milletvekili kabul oyu verdi? CHP'de kim kabul oyu verdi?

Gündem Haberleri

Meclis tutanaklarında ÖTV zammı oylamasında "kabul" oyu veren CHP milletvekili merak ediliyordu. Peki ÖTV zammı kararına hangi CHP milletvekili kabul oyu verdi? CHP'de kim kabul oyu verdi?

CHP'de hangi milletvekili kabul oyu verdi? Meclis tutanaklarında ÖTV zammı oylamasında "kabul" oyu veren CHP milletvekili merak ediliyordu. Peki ÖTV zammı kararına hangi CHP milletvekili kabul oyu verdi? CHP'de kim kabul oyu verdi? Detaylar...

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, ÖTV zammına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Ancak "Bir gece yarısı kararnamesi ile fatura yine vatandaşa kesildi" diyen Tutdere'nin Meclis'teki oylamada ÖTV kararına "kabul" oyu verdiği ortaya çıktı.

ÖTV zammına tepki gösteren Tutdere, Twitter hesabından "AKP'nin zam yağmuru durmuyor! Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla akaryakıta 5 TL ÖTV zammı geldi. Benzinde ÖTV 2,52 TL'den 7,52 TL'ye çıktı. Motorinde ÖTV 2,05 TL'den 7,05 TL'ye yükseldi. Bir gece yarısı kararnamesi ile fatura yine vatandaşa kesildi!" dedi.

ÖTV zammı kararına hangi CHP milletvekili kabul oyu verdi? CHP'de kim kabul oyu verdi?

Tutdere'nin TBMM tutanaklarında ise ÖTV kanunu için 'kabul' oyu verdiği belirlendi. Bu durum dikkat çekerken Tutdere'nin kabul oyunu sehven verdiğini öne süren bir dilekçe yazdığı da öğrenildi.

ÖTV zammı kararına hangi CHP milletvekili kabul oyu verdi? CHP'de kim kabul oyu verdi?

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Gündem Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title