ÖTV nedir? Akaryakıt indirimleri neden pompaya yansımıyor?

Dolar kurundaki yükselişten ötürü akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam gelmişti. Doların 18 liralardan 11 lira seviyesine gerilemesiyle, herkes pompada bir indirim bekliyordu. Beklenen indirim haberi geldi ama bu kez vatandaşı sevindirecek bir cinsten indirim değil. Akaryakıta gelen büyük indirim vatandaşın kursağında kaldı. İndirimin pompaya yansımayacağı açıkladı.

ÖTV NEDİR?

Özel Tüketim Vergisi ( Ötv ), belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir. Avrupa Birliği'nde bu verginin uygulanmasındaki amaç, gelir elde etmekten ziyade sosyal fayda sağlamaktır. Bu nedende Ötv, lüks (mücevher, kürk vb.), sağlığa zararlı (alkol, sigara vb.), çevreye zararlı (benzin vb.) mallara uygulanır.

Ötv, KDV gibi aynı malın her el değiştirmesinde doğmaz. Malın ithal edilmesi veya üretilen malın ilk alıcısına teslimi nedeniyle ÖTV doğar. Motorlu taşıtlarda ise nihai tüketici adına ÖTV ödemek gerekir. Verginin mükellefi ithalatçılar ve ilk satıcılar olmaktadır.

Kanuna ek 4 ayrı tarifede yer alan ürünlerin vergilendirilmesi esastır. 1 sayılı tarife, akaryakıt ve yağ türevlerini vergiler, eski Akaryakıt Tüketim Vergisi yerine 2 sayılı tarife, taşıtları vergiler, eski Taşıt Alım Vergisi yerine 3 sayılı tarife, tütün ve alkol türevlerini vergiler, eski Ek KDV yerine 4 sayılı tarife, beyaz ve kahverengi eşyalar ve türevlerini vergiler, eski Lüks KDV yerine gelmiştir.

AKARYAKIT İNDİRİMİ NEDEN POMPAYA YANSIMIYOR?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre; benzine 1,63 lira, motorine ise 1,65 lira indirim geldi. Ancak indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacağı belirtildi.

DOLAR 7 LİRA DÜŞTÜ, AKARYAKITA İNDİRİM YOK

Ancak bu durum eleştirileri de beraberinde getirdi. Dolar artarken üst üste gelen zamların, dolar düşerken pompaya yansımaması tepkilere neden oldu. Doların 7 lira birden düşmesinin üzerinden 3 gün geçmesine rağmen hala akaryakıta bir indirim gelmedi.

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