Otomobilde ÖTV matrah limiti artırıldı. Matrah limitinin artırılmasının ardından ÖTV matrah kelimesi araştırılmaya başlandı. Peki, ÖTV matrahı nedir? ÖTV matrah limiti nasıl hesaplanır? ÖTV matrah limiti ne kadar oldu? Matrah ne demek? İşte detaylar...

Otomobilde ÖTV matrah limiti artırılmasının ardından vatandaşlar tarafından matrah kelimesinin anlamı araştırılmaya başlandı. ÖTV matrah limitinin ne kadar olduğu merak konusu oldu. Peki, ÖTV matrahı nedir? ÖTV matrah limiti nasıl hesaplanır? ÖTV matrah limiti ne kadar oldu? Matrah ne demek? Detaylar haberimizde...

MATRAH NE DEMEK?

Matrah, vergi borcunu hesaplamak için kullanılan, vergi yasalarına göre belirlenen vergiye tabi tutardır/değerdir.

Matrah, içerdiği değere göre ikiye ayrılır:

- Advalorem matrah: Belirli bir rakamdır. (.....TL). Örneğin gelir vergisinde elde edilen gelirden indirilebilir giderler düşüldükten sonra kalan kısım matrahı oluşturur. Bu tutara "oran" uygulanması yoluyla da vergi borcu hesaplanır; bu işleme de verginin tarhı denilmektedir.

- Spesifik matrah: Vergiye sebep olan şeyin cinsi, özelliğine göre belirlenen matrahtır (m2, kwat, motor gücü 1500 gibi). Örneğin MTV'de matrah hesaplanırken motorlu taşıtın motor gücü hesaba katılmaktadır.

ÖTV MATRAHI NEDİR?

Otomobilde uzun süredir beklenen Özel Tüketim Vergisi düzenlemesi yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ÖTV matrah limitleri artırıldı. Buna göre, 1600 cc altı araçlarda alt limit 184 bin TL , üst limit ise 280 bin TL oldu.