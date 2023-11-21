ÖTV düzenlemesi sonrası fiyatlar 500 bin TL düştü! İşte vergi avantajı olan elektrikli otomobiller

Elektrikli otomobillerde yapılan ÖTV düzenlemesiyle yüzde 10'luk dilime giren araçlarda matrah eşiği 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin TL'ye yükseltildi. Düzenleme ile 1 milyon 914 bin TL'ye kadar olan elektrikli otomobiller vergi avantajlı dilimde yer alacak. Yüzde 40'lık dilimden yüzde 10'luk dilime gerileyen araçlarda 500 bin TL'ye kadar fiyat düşüşü olacak. Bazı modellerde fiyatlar şimdiden değişmeye başladı. İşte vergi avantajı olan otomobiller.

Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan kararla elektrikli otomobilleri için ÖTV matrağında değişikliğe gidildi. Kararla, motor gücü 160 kW'ın altındaki sadece elektrik motorlu olan binek otomobiller için ÖTV oranına esas ÖTV matrahı yükseltildi. Buna göre, yüzde 10 ÖTV oranına tabi olan söz konusu otomobiller için esas alınan matrah eşiği 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya çıkarıldı. Motor gücü 160 kW'ı geçen araçlar için bir düzenleme yapılmadı. Burada matrah 1 milyon 350 bin TL olarak devam ediyor. 1 milyon 350 bin TL altındaki modeller yüzde 50, üstündeki modeller ise yüzde 60'lık ÖTV diliminde yer alıyor.

NTV'den Murat Şahin'in aktardığına göre, düzenleme ile alt dilimlerdeki araçlarda fiyat bir miktar artabilir. Ancak yüzde 40'lık dilimden yüzde 10'luk dilime gerileyen araçlarda 500 bin TL'ye kadar fiyat düşüşü olacak.

1,9 MİLYON TL'YE KADAR OLAN OTOMOBİLLER VERGİ AVANTAJLI DİLİMDE



Bu düzenleme öncesinde ÖTV ve KDV eklendiğinde fiyatı 1 milyon 650 bin TL'nin üzerine çıkan elektrikli otomobiller yüzde 40'lık ÖTV dilimine geçiş yapıyordu ve otomatik olarak fiyatları 2 milyon 100 bin TL'nin üzerine çıkıyordu. Matrahın 1 milyon 450 bin TL'ye çıkarılmasıyla yüzde 10 ÖTV ve yüzde 20 KDV eklendiğinde fiyatı 1 milyon 914 bin TL'ye kadar olan elektrikli otomobiller vergi avantajlı dilimde yer alacak.

ALT DİLİMLERDE FİYAT ARTABİLİR

Son aylarda ülkemize gelen elektrikli otomobiller 1 milyon 500 bin ila 1 milyon 600 bin TL arasında bir fiyat etiketiyle piyasaya giriyordu. Markalar modellerini yüzde 10'luk dilimde tutmak için yoğun çaba gösterirken artık elleri biraz rahatlayacak. Bu alt dilimde bir miktar fiyat artışı getirebilir.

ÜST DİLİMDE 500 BİN TL'YE KADAR DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Yüzde 40'lık dilimde yer alan ve yüzde 10'luk ÖTV dilimine gerileyecek modellerde ise 500 bin TL'ye kadar düşüş bekleniyor.

FİYAT LİSTELERİ GÜNCELLENİYOR

Düzenlemenin ardından yüzde 40'lık dilimden yüzde 10'luk dilime gerileyen modellerde listeler güncelleniyor. Bazı modellerde fiyatlar netleşti. Markaların küçük düzenlemeleriyle belki bu modellere yenileri eklenebilir.

Listeleri güncellenen modellerden bazıları ise şunlar:

Hyundai Ioniq 5 - 125 kW 4x2 Progressive - 2.185.000 TL'den 1 milyon 718 TL'ye geriledi.

Subaru Solterra e-Xtreme - 2.358.959 TL'den 1.854.671 TL'ye geriledi.

YÜZDE 10'LUK DİLİMDE OLAN OTMOBİLLER

Türkiye'deki elektrikli otomobillerin liste fiyatlarına baktığımda, 29 tamamen elektrikli model yüzde 10'luk ÖTV diliminde kalıyor. Düzenlemeyle birlikte bunlara 3-4 model daha eklenecek.