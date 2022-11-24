ÖTV matrah düzenlemesi sonrası araç fiyatları ne oldu? ÖTV düzenlemesi sonrasında otomobil fiyatları artar mı azalır mı? ÖTV matrah limitleri 2022!

Otomobilde beklenen Özel Tüketim Vergisi (Ötv) matrah düzenlemesiyle ilgili karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Vatandaşlar ve matrah düzenlemesi ile ilgili son gelişmeleri merak edenler, ÖTV matrah düzenlemesi sonrası araç fiyatları nedir? ÖTV matrah düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları ne kadar oldu? sorularının cevaplarını merak ediyor. İşte detaylar...

Ötv matrah limitleri artırıldı mı? ÖTV matrah düzenlemesi sonrası araba fiyatları kaç TL oldu? ÖTV matrah düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları arttı mı azaldı mı? gündemde yer alan başlıklar arasında geliyor. ÖTV matrah düzenlemesi ile ilgili son dakika gelişmeleri sizlerle...

ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİ NEDİR? ÖTV MATRAH LİMİTLERİ ARTTI MI?

Otomobilde uzun süredir beklenen Özel Tüketim Vergisi düzenlemesi yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ÖTV matrah limitleri artırıldı. Buna göre, 1600 cc altı araçlarda alt limit 184 bin TL, üst limit ise 280 bin TL oldu. Düzenleme ile ÖTV oranları sabit tutulup matrah genişletildiği için bazı araçlardan daha az ÖTV alınacak. ÖTV'ye esas olan rakam düşeceği için otomobil fiyatları da düşecek.

ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİ SONRASI ARAÇ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Kararla, motor silindir hacmi 1600 metreküp altındaki araçlarda matrah alt limiti 120 bin liradan 184 bin liraya yükseltildi. Matrah üst limiti ise 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı.

Kararla elektrikli araçların ÖTV matrah limitleri de değişti. Buna göre, motor gücü 50 kilovatı geçip, motor silindir hacmi bin 800 santimetreküpü geçmeyen araçlarda matrah alt limiti 130 bin liradan 280 bin liraya yükseltildi. Matrah üst limiti ise 170 bin liradan 350 bine çıkarıldı.

ÖTV oranları sabit tutulacak ancak matrah genişletilerek, bazı araçlardan daha az ÖTV alınacak. ÖTV'ye esas olan rakam düşeceği için otomobil fiyatları da düşecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle: