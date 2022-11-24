Otomobilde uzun süredir beklenen Özel Tüketim Vergisi düzenlemesi yapıldı. Yapılan düzenlemenin ardından ÖTV Matrah düzenlemesi nedir? Ve ÖTV Matrah düzenlemesi ne demek? Soruları araştırılıyor. Peki, ÖTV Matrah düzenlemesi nedir? ÖTV Matrah düzenlemesi ne demek? ÖTV matrah düzenlemesi limiti ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ÖTV matrah limitleri artırıldı. Buna göre, 1600 cc altı araçlarda alt limit 184 bin TL, üst limit ise 280 bin TL oldu. Düzenleme ile ÖTV oranları sabit tutulup matrah genişletildiği için bazı araçlardan daha az ÖTV alınacak. Birçok kişi tarafından merak edilen ÖTV Matrah düzenlemesi nedir? ÖTV Matrah düzenlemesi ne demek? Sorularını haberimizde yanıtladık. Peki, ÖTV Matrah düzenlemesi nedir? ÖTV Matrah düzenlemesi ne demek? ÖTV matrah düzenlemesi limiti ne kadar oldu?

ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİ NEDİR?

Matrah, vergi borcunu hesaplamak için kullanılan, vergi yasalarına göre belirlenen vergiye tabi tutardır/değerdir.

Matrah, içerdiği değere göre ikiye ayrılır:

- Advalorem matrah: Belirli bir rakamdır. (.....TL). Örneğin gelir vergisinde elde edilen gelirden indirilebilir giderler düşüldükten sonra kalan kısım matrahı oluşturur. Bu tutara "oran" uygulanması yoluyla da vergi borcu hesaplanır; bu işleme de verginin tarhı denilmektedir.

- Spesifik matrah: Vergiye sebep olan şeyin cinsi, özelliğine göre belirlenen matrahtır (m2, kwat, motor gücü 1500 gibi). Örneğin MTV'de matrah hesaplanırken motorlu taşıtın motor gücü hesaba katılmaktadır.

1600 CC ARAÇLARDA ALT LİMİT 64 BİN TL ARTTI

Kararla, motor silindir hacmi 1600 metreküp altındaki araçlarda matrah alt limiti 120 bin liradan 184 bin liraya yükseltildi. Matrah üst limiti ise 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı.