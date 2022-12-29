ÖTV indirmi olacak mı? 2023 ÖTV indirimi kimleri kapsıyor?

ÖTV indirimi için son birkaç aydır gündemde yer alan iddialar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından yanıtlandı. Hükumetin 2023 yılında ÖTV indirimi yapacağına dair iddiaları yanıtlayan Bakan Nebati, araç üretiminin azlığına değinerek böyle bir durumun söz konusu olamayacağına vurgu yaptı. Peki, ÖTV indirimi olacak mı? 2023 Araç fiyatları düşecek mi? 2023 ÖTV indirimi kimleri kapsıyor? ÖTV'siz araç limiti artacak mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Maliye Bakanı Nureddin Nebati, beklenen ÖTV indirimiyle ilgili konuştu. Bakan Nebati araçlarda ÖTV indirimi ile ilgili "Şu anda bakanlık olarak herhangi bir çalışmamız yok" dedi. Araçlarda ÖTV indirimi olacak mı? 2023 Araç fiyatları düşecek mi? 2023 ÖTV indirimi kimleri kapsıyor? ÖTV'siz araç limiti artacak mı? Detaylar haberimizde...

ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?

Bunu özellikle teşvik etmek ve halkımıza sevdirmek bizim için önemli bir maharet olacak. 2022 Temmuz ayında zaten ÖTV indirimi yapılmıştı. Şimdi yeni vergi düzenlemesiyle motor gücü 160 kilovatı geçmeyen ve ÖTV matrahı 700 bin TL'yi aşmayan elektrikli araçlar için yeni vergi oranı yüzde 10 olarak belirlendi.

2023 ARABA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Bu kapsamda özellikle araç alacak ve satacak olanların dikkatli olması ve buna göre hareket etmeleri önerilmektedir. Bu kapsamda 2023 sıfır araba fiyatlarının 2022 Haziran ayına göre en az %50 artış göstereceği öngörülmektedir.

ÖTV SİZ ARAÇ LİMİTİ ARTACAK MI?

Yeni oran dikkate alındığında, 2022 yılında 450 bin 500 TL olarak uygulanan ÖTV muafiyetli araç limiti yüzde 122.9 artışla 1 milyon 4 bin TL'ye yükseliyor. Buna göre, Engelli Vatandaşlar 2023 yılından itibaren vergiler dahil fiyatı 1 milyon 4 bin TL'yi ve motor hacmi 1.6 litreyi geçmeyen otomobilleri satın alabilecek

ÖTV İNDİRİMİ 2023 KİMLERİ KAPSIYOR?

Araç ÖTV Muafiyeti Kimleri Kapsıyor? Engel oranı %90'ın üzerinde olan kişiler, ÖTV muafiyeti kapsamındadır. Çocuklar için düzenlenen Özel Gereksinim Raporu'nda eğer "Özel koşul gereksinimi vardır." ifadesi geçiyorsa yaşı 18'den küçük olan engelli bireyler de muafiyet hakkından yararlanır.

MATRAH DÜZENLENMESİYLE ARAÇ FİYATLARI NE KADAR DÜŞER?

1600 cm3'e kadar olan araçlarda, matrahı 120 bin TL'yi aşmayan araçlar için ÖTV oranı yüzde 45 olarak uygulanıyor. Düzenlemeyle birlikte buradaki 120 bin TL'lik tutar 200 bin TL'ye çıkarılırsa fiyatlar nasıl değişir?

Bu durumda şu anda yüzde 70'lik ÖTV diliminde bulunan araçlardan yüzde 45 ÖTV alınacak. Yüzde 70'lik hesaplamayla bu aracın bugünkü fiyatı 400 bin TL civarında.200 bin TL üzerinden yüzde 45 ÖTV ve yüzde 18 KDV hesaplandığında aracın fiyatı 342 bin 200 TL oluyor. Hesaplamalara MTV, Trafik - Tescil ve Ruhsat bedelleri eklenmemiştir. Yüzde 45'lik dilimin matrahı 250 bin TL'ye çıkarılırsa; Yüzde 80'lik ÖTV dilimindeki araç yüzde 45 dilimine girecek ve 531 bin TL'lik fiyatı 427 bin 750 TL'ye inecek.