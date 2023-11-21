ÖTV indirimine giren elektrikli araçlar! Vergi avantajlı otomobiller hangileri?

Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan kararla elektrikli otomobilleri için ÖTV matrağında değişikliğe gidildi. Kararla, motor gücü 160 kW'ın altındaki sadece elektrik motorlu olan binek otomobiller için ÖTV oranına esas ÖTV matrahı yükseltildi. Peki, Vergi avantajlı otomobiller hangileri? İşte, ÖTV indirimine giren elektrikli araçlar!

Ötv indirimine giren elektrikli araçlar! Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan kararla elektrikli otomobilleri için ÖTV matrağında değişikliğe gidildi. Kararla, motor gücü 160 kW'ın altındaki sadece elektrik motorlu olan binek otomobiller için ÖTV oranına esas ÖTV matrahı yükseltildi. Peki, Vergi avantajlı otomobiller hangileri? İşte, ÖTV indirimine giren elektrikli araçlar haberimizde...

ÖTV İNDİRİMLİ ELEKTRİKLİ ARAÇLAR

Elektrikli otomobillerde yapılan ÖTV düzenlemesiyle yüzde 10'luk dilime giren araçlarda matrah eşiği 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin TL'ye yükseltildi. Düzenleme ile 1 milyon 914 bin TL'ye kadar olan elektrikli otomobiller vergi avantajlı dilimde yer alacak. Yüzde 40'lık dilimden yüzde 10'luk dilime gerileyen araçlarda 500 bin TL'ye kadar fiyat düşüşü olacak. Bazı modellerde fiyatlar şimdiden değişmeye başladı. İşte vergi avantajı olan otomobiller.

1,9 MİLYON TL'YE KADAR OLAN OTOMOBİLLER VERGİ AVANTAJLI DİLİMDE

Bu düzenleme öncesinde ÖTV ve KDV eklendiğinde fiyatı 1 milyon 650 bin TL'nin üzerine çıkan elektrikli otomobiller yüzde 40'lık ÖTV dilimine geçiş yapıyordu ve otomatik olarak fiyatları 2 milyon 100 bin TL'nin üzerine çıkıyordu. Matrahın 1 milyon 450 bin TL'ye çıkarılmasıyla yüzde 10 ÖTV ve yüzde 20 KDV eklendiğinde fiyatı 1 milyon 914 bin TL'ye kadar olan elektrikli otomobiller vergi avantajlı dilimde yer alacak.

ALT DİLİMLERDE FİYAT ARTABİLİR

Son aylarda ülkemize gelen elektrikli otomobiller 1 milyon 500 bin ila 1 milyon 600 bin TL arasında bir fiyat etiketiyle piyasaya giriyordu. Markalar modellerini yüzde 10'luk dilimde tutmak için yoğun çaba gösterirken artık elleri biraz rahatlayacak. Bu alt dilimde bir miktar fiyat artışı getirebilir.

ÜST DİLİMDE 500 BİN TL'YE KADAR DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Yüzde 40'lık dilimde yer alan ve yüzde 10'luk ÖTV dilimine gerileyecek modellerde ise 500 bin TL'ye kadar düşüş bekleniyor.

FİYAT LİSTELERİ GÜNCELLENİYOR

Düzenlemenin ardından yüzde 40'lık dilimden yüzde 10'luk dilime gerileyen modellerde listeler güncelleniyor. Bazı modellerde fiyatlar netleşti. Markaların küçük düzenlemeleriyle belki bu modellere yenileri eklenebilir.

Listeleri güncellenen modellerden bazıları ise şunlar:

Hyundai Ioniq 5 - 125 kW 4x2 Progressive - 2.185.000 TL'den 1 milyon 718 TL'ye geriledi.

Subaru Solterra e-Xtreme - 2.358.959 TL'den 1.854.671 TL'ye geriledi.

YÜZDE 10'LUK DİLİMDE OLAN OTMOBİLLER

Türkiye'deki elektrikli otomobillerin liste fiyatlarına baktığımda, 29 tamamen elektrikli model yüzde 10'luk ÖTV diliminde kalıyor. Düzenlemeyle birlikte bunlara 3-4 model daha eklenecek.

BYD Atto 3 Desing – 1.590.000 TL

Citroen e-C4 100 kW, Shine Bold - 1.436.000 TL

Citroen e-C4 X 100 KW Shine Bold - 1.497.400 TL

Dacia Spring Extreme Electric 65 bg - 969.000 TL

Fiat 500e La Prima by Bocelli HB - 87kW - 1.347.900 TL

Fiat 500e La Prima by Bocelli 3+1 - 87kW - 1.379.900 TL

Fiat 500e La Prima by Bocelli Cabrio - 87kW - 1.411.900 TL

Hyundai KONA 100kW - Progressive - 1.390.000 TL

Hyundai Ioniq 6 - 111 kW 4x2 Progressive - 1.640.000 TL

Jeep Avenger 115KW Summit - 1.563.750TL

Kia Niro EV - 204 PS Otomatik - 1.595.000 TL

Leapmotor T03 80 kW - 995.000 TL

MG ZS EV Luxury - 156 PS - 72.6 kWsa - 1.649.000 TL

MG4 Comfort, 170 PS, 51 kWsa - 1.299.000 TL

MG4 Luxury, 204 PS, 64 kWsa - 1.519.000 TL

MINI Cooper SE Otomatik - 184 BG - Inspired - 1.418.351 TL

Opel Corsa Elektrik 100 kW GS - 1.175.900 TL

Opel Astra Elektrik - 115 kW - Ultimate - 1.599.900 TL

Opel Mokka Elektrik 100 kW Ultimate - 1.493.900 TL

Yeni Peugeot E-308 GT 115kW, 1.565.000 TL

Peugeot e-2008 GT 115kW - 1.580.000 TL

Renault Zoe Intense R135 - 1.348.900 TL

Renault MEGANE E-TECH Techno EV60 220 hp - 1.499.000 TL

Renault MEGANE E-TECH Iconic EV60 220 hp - 1.633.000 TL

Skywell ET5 ET-5 LR Legend - 1.655.000 TL

Seres 3 Elektrikli SUV - 2022 model - 1.585.368 TL

Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil - 1.563.500 TL

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil - 1.227.500 TL

Togg T10X V2 RWD Standart Menzil - 1.329.500 TL