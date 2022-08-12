Haber : ÖTV indirimi olacak mı? Araba fiyatları düşecek mi? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ÖTV indirimi olacak mı? Araba fiyatları düşecek mi?

 - Güncelleme:
ÖTV indirimi olacak mı? Araba fiyatları düşecek mi?

Birçok vatandaş tarafından sıkça sorulan sorular arasında yer alan ÖTV indirimi olacak mı? Sorusu, araba sahibi olmak isteyen birçok kişi tarafından merek konusu oldu. Peki ÖTV indirimi olacak mı? Araba fiyatları düşecek mi?

Araba almak isteyenlerin ve milyonlarca kişisinin heyecanla takip ettiği bu konu hakkındaki son gelişmeler nelerdir? Özel Tüketim Vergisi ( Ötv ) düşmesi ile araba almak isteyen kişiler araç sahibi olabilecek mi? ÖTV indirimi olacak mı? Araba fiyatları düşecek mi? Sorularını sizler için yanıtladık.

ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?

Ekonomist Prof. Dr. Volkan Öngel tarafından yaptığı açıklamalarda henüz bir Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi beklenmediği yönünde tahminlerde bulundu. Günlerdir herkesin ÖTV indirimi hakkında bir gelişme beklemesi, ikinci el araç alım-satım piyasasındaki durumu durma noktasına getirdi.

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com Haberler.com - Gündem

ÖTV Gündem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title