Birçok vatandaş tarafından sıkça sorulan sorular arasında yer alan ÖTV indirimi olacak mı? Sorusu, araba sahibi olmak isteyen birçok kişi tarafından merek konusu oldu. Peki ÖTV indirimi olacak mı? Araba fiyatları düşecek mi?

Araba almak isteyenlerin ve milyonlarca kişisinin heyecanla takip ettiği bu konu hakkındaki son gelişmeler nelerdir? Özel Tüketim Vergisi ( Ötv ) düşmesi ile araba almak isteyen kişiler araç sahibi olabilecek mi? ÖTV indirimi olacak mı? Araba fiyatları düşecek mi? Sorularını sizler için yanıtladık.

ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?

Ekonomist Prof. Dr. Volkan Öngel tarafından yaptığı açıklamalarda henüz bir Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi beklenmediği yönünde tahminlerde bulundu. Günlerdir herkesin ÖTV indirimi hakkında bir gelişme beklemesi, ikinci el araç alım-satım piyasasındaki durumu durma noktasına getirdi.