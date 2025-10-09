ÖTV İNDİRİMİ HURDA TEŞVİKİ 2025: Hurda teşviki Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak, hangi araçları kapsıyor, şartları neler?

Türkiye otomotiv piyasası, uzun süredir beklenen hurda teşviki düzenlemesiyle yeni bir döneme hazırlanıyor. 20 yaş üzerindeki araç sahiplerini ilgilendiren bu teşvik, hem ÖTV indirimi hem de ÖTV'siz araç alımı avantajıyla vatandaşların yüzünü güldürecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan program, özellikle yerli üretim ve çevreci araçları öne çıkarıyor. Peki, Hurda teşviki Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak, hangi araçları kapsıyor, şartları neler? ÖTV indirimi hurda teşvikine dair detaylar haberimizde...

HURDA TEŞVİKİ MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?

"İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" kapsamında hazırlanan hurda teşviki düzenlemesi, şu anda Meclis gündeminde bulunuyor. Resmî Gazete'de yayımlanacak olan düzenleme, bu yıl içerisinde yürürlüğe girmesi beklenen kritik bir adım olarak öne çıkıyor.

Meclis sürecinin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlar, eski araçlarını hurdaya ayırarak ÖTV avantajı ile sıfır kilometre yerli üretim araç alabilecek. Bakanlık kaynaklarına göre hurda teşviki meclisten geçtikten sonra uygulama süreci hızlı bir şekilde e-Devlet üzerinden başlatılacak.

HURDA TEŞVİKİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Hurda teşviki ne zaman çıkacak sorusu, araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Bakanlık açıklamalarına göre program, 2026'dan önce yürürlüğe girmesi planlanan bir sistem olarak tasarlandı. Başvuru süreci e-Devlet üzerinden kolay ve şeffaf bir şekilde yapılacak.

Yeni teşvik dönemiyle birlikte, sadece otomotiv sektörünü canlandırmak değil, aynı zamanda çevreye duyarlı bir dönüşüm sağlamak da hedefleniyor. Özellikle elektrikli ve hibrit araçlar, teşvik kapsamında öncelikli olarak değerlendirilecek.

HURDA TEŞVİKİ HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

Hurda teşviki hangi araçları kapsıyor sorusu, özellikle eski araç sahipleri tarafından merak ediliyor. 2025 düzenlemesine göre teşvik kapsamına alınacak başlıca araçlar şunlar:

Togg T10X ve T10F: Elektrikli araçlarda 1 milyon TL'ye kadar hibe ve ÖTV muafiyeti sunulacak.

Hyundai Bayon, i20, i10: Yüksek yerlilik oranı ve düşük yakıt tüketimi ile dikkat çekiyor.

Toyota CH-R Hybrid: Hibrit motor seçeneğiyle çevre dostu bir alternatif sağlıyor.

Ford Tourneo Custom, Transit, E-Transit: Ticari araç sahipleri için cazip teşvik fırsatları sunuyor.

Fiat Egea Cross, Fiorino: Hem uygun fiyatlı hem de yüksek talep gören modeller arasında yer alıyor.

Teşvik kapsamına girecek araçlarda, yerli üretim oranının en az %40 olması ve aracın hurdaya ayrılması şartı bulunuyor. Ayrıca başvurular için hurda araç teslim belgesi alınması zorunlu.

HURDA TEŞVİKİ ŞARTLARI NELER?

Hurda teşvikinden yararlanmak isteyen vatandaşların karşılaması gereken başlıca kriterler:

Aracın 2000 model veya daha eski olması gerekiyor.

Otomobil, kamyonet, minibüs gibi araçlar teşvik kapsamına giriyor.

Hurda araç teslim belgesi alınmadan başvuru yapılamıyor.

Ailelerde üç ve üzeri çocuk sahibi olmak öncelikli kriterlerden biri.

Teşvikten yalnızca bir kez yararlanılabiliyor.

Satın alınacak aracın yerlilik oranı en az %40 olmalı.

Bu şartları karşılayan vatandaşlar, hem ekonomik olarak kazanç sağlayacak hem de çevre dostu araçlara geçiş yapabilecek.