Otomobilde uzun süredir beklenen Özel Tüketim Vergisi düzenlemesi yapıldı. Yapılan düzenlemenin ardından ÖTV İndirimi hangi araçlara geldi? Ve Hangi araba ne kadar oldu? Soruları, vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, ÖTV İndirimi hangi araçlara geldi? Hangi araba ne kadar oldu? Yeni otomobil fiyatları ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ÖTV matrah limitleri artırıldı. Buna göre, 1600 cc altı araçlarda alt limit 184 bin TL, üst limit ise 280 bin TL oldu. Bu nedenle birçok kişi tarafından ÖTV İndirimi hangi araçlara geldi? Sorusu araştırılıyor. Merak edilen konular arasında Hangi araba ne kadar oldu? Sorusu da yer alıyor. Peki, ÖTV İndirimi hangi araçlara geldi? Hangi araba ne kadar oldu? Yeni otomobil fiyatları ne kadar olacak?

ÖTV İNDİRİMİ HANGİ ARAÇLARA GELDİ?

ESKİ MATRAH ORANLARI

Motor silindir hacmi 1600 cc geçmeyenler:

ÖTV matrahı 120 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 45

ÖTV matrahı 120 bin TL'yi aşıp 150 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 50

ÖTV matrahı 150 bin TL'yi aşıp 175 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 60

ÖTV matrahı 175 bin TL'yi aşıp 200 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 70

Diğerleri – Yüzde 80

Motor silindir hacmi 1600 cc üzeri olan ve 2000 cc altında kalanlar:

ÖTV matrahı 130 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 45

ÖTV matrahı 130 bin TL'yi aşıp, 210 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 50

Diğerleri – Yüzde 80

Motor silindir hacmi 2000 cc üzeri olan araçlar:

ÖTV matrahı sınırı yok: Yüzde 220

Sadece elektrik motorlu otomobiller ÖTV matrah oranları:

Motor gücü 160 kW'ı geçmeyenler

ÖTV matrahı 700 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 10

Diğerleri- Yüzde 40

Motor gücü 160 kW'ı geçenler

ÖTV matrahı 750 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 50

Diğerleri – Yüzde 60

YENİ MATRAH ORANLARI

Motor silindir hacmi 1600 cc geçmeyenler:

ÖTV matrahı 184 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 45

ÖTV matrahı 184 bin TL'yi aşıp 220 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 50

ÖTV matrahı 220 bin TL'yi aşıp 250 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 60

ÖTV matrahı 250 bin TL'yi aşıp 280 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 70

Diğerleri – Yüzde 80

Motor silindir hacmi 1600 cc üzeri olan ve 2000 cc altında kalanlar:

ÖTV matrahı 228 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 45

ÖTV matrahı 228 bin TL'yi aşıp, 350 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 50

Diğerleri – Yüzde 80

Motor silindir hacmi 2000 cc üzeri olan araçlar:

ÖTV matrahı sınırı yok: Yüzde 220