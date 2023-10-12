Oturduğunuz yerde 12.534,79 TL kazanç! 32 günlük vadeli mevduat faiz hesabında bankaların rekabeti kızıştı
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32 günlük vadeli mevduat faiz hesabında oranlar güncellendi. Oturduğunuz yerde 12.534,79 TL kazanç sağlayabilirsiniz. Vadeli mevduat faiz hesabı bankalarda sunulan bir tasarruf hesabıdır. Parayı belirli bir süre boyunca kullanmamayı kabul eden kişiler faiz oranıyla parasını yükseltiyor. 350.000 TL ana paradan 32 gün vadeyle 12 bin 534 TL kazanabilirsiniz.
32 günlük vadeli mevduat faiz hesabında hesap kitap sürüyor. Bankaların güncel mevduat faiz oranları her gün hesaplanıyor. 350 bin TL ile 32 gün vadeli mevduat hesabında kazanç 12.534,79 TL'ye çıkıyor. Merkez Bankası'nın faiz politikasında yaptığı değişiklikler ve faiz artışlarıyla vadeli mevduat hesapları bir yatırım aracı olarak görülüyor.
Vadeli mevduat faiz hesabı, bir banka veya finansal kuruluşa yatırılan belirli bir miktar parayı belirli bir süre boyunca kilitleyerek, bu süre sonunda belirli bir faiz oranıyla kazanç elde etme işlemidir.
Vadeli mevduat hesabı, tasarruf yapmak ve parayı belirli bir süre boyunca kullanmamayı kabul eden bireyler veya kuruluşlar için uygun bir seçenektir.
Faiz oranı, yatırılan miktar, süre ve piyasa koşullarına bağlı olarak değişebilir. Genellikle, daha uzun vadeli hesaplar ve daha yüksek mevduat miktarları daha yüksek faiz oranlarına sahip olabilir.
32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT FAİZ HESABI
350 bin TL ana parayla 32 günde kazanabileceğiniz miktar şu şekilde:
ING
Faiz oranı: %40
32 günlük kazanç: 11.660,27 TL
Vade sonu: 361.660,27 TL
Odeabank
Faiz oranı: %43
32 günlük kazanç: 12.534,79 TL
Vade sonu: 362.534,79 TL
TEB
Faiz oranı: %42
32 günlük kazanç: 12.243,29 TL
Vade sonu: 362.243,29 TL
Denizbank
Faiz oranı: %41
32 günlük kazanç: 11.951,78 TL
Vade sonu: 361.951,78 TL
ON Plus
Faiz oranı: %41
32 günlük kazanç: 11.951,78 TL
Vade sonu: 361.951,78 TL
Fibabanka
Faiz oranı: %40
32 günlük kazanç: 11.660,27 TL
Vade sonu: 361.660,27 TL
Alternatif Bank
Faiz oranı: %40
32 günlük kazanç: 11.660,27 TL
Vade sonu: 361.660,27 TL
Garanti BBVA
Faiz oranı: %34
32 günlük kazanç: 9.911,23 TL
Vade sonu: 359.911,23 TL
Yapı Kredi
Faiz oranı: %33
32 günlük kazanç: 9.619,73 TL
Vade sonu: 359.619,73 TL
enpara.com
Faiz oranı: %32,5
32 günlük kazanç: 9.473,97 TL
Vade sonu: 359.473,97 TL
Akbank
Faiz oranı: %40
32 günlük kazanç: 11.660,27 TL
Vade sonu: 361.660,27 TL
Vakıfbank
Faiz oranı: %38
32 günlük kazanç: 11.077,26 TL
Vade sonu: 361.077,26 TL
QNB Finansbank
Faiz oranı: %35
32 günlük kazanç: 10.202,74 TL
Vade sonu: 360.202,74 TL
Halkbank
Faiz oranı: %29
32 günlük kazanç: 8.453,7 TL
Vade sonu: 358.453,7 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz oranı: %27
32 günlük kazanç: 7.870,68 TL
Vade sonu: 357.870,68 TL