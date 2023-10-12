Oturduğunuz yerde 12.534,79 TL kazanç! 32 günlük vadeli mevduat faiz hesabında bankaların rekabeti kızıştı

32 günlük vadeli mevduat faiz hesabında oranlar güncellendi. Oturduğunuz yerde 12.534,79 TL kazanç sağlayabilirsiniz. Vadeli mevduat faiz hesabı bankalarda sunulan bir tasarruf hesabıdır. Parayı belirli bir süre boyunca kullanmamayı kabul eden kişiler faiz oranıyla parasını yükseltiyor. 350.000 TL ana paradan 32 gün vadeyle 12 bin 534 TL kazanabilirsiniz.

32 günlük vadeli mevduat faiz hesabında hesap kitap sürüyor. Bankaların güncel mevduat faiz oranları her gün hesaplanıyor. 350 bin TL ile 32 gün vadeli mevduat hesabında kazanç 12.534,79 TL'ye çıkıyor. Merkez Bankası'nın faiz politikasında yaptığı değişiklikler ve faiz artışlarıyla vadeli mevduat hesapları bir yatırım aracı olarak görülüyor.

Vadeli mevduat faiz hesabı, bir banka veya finansal kuruluşa yatırılan belirli bir miktar parayı belirli bir süre boyunca kilitleyerek, bu süre sonunda belirli bir faiz oranıyla kazanç elde etme işlemidir.

Vadeli mevduat hesabı, tasarruf yapmak ve parayı belirli bir süre boyunca kullanmamayı kabul eden bireyler veya kuruluşlar için uygun bir seçenektir.

Faiz oranı, yatırılan miktar, süre ve piyasa koşullarına bağlı olarak değişebilir. Genellikle, daha uzun vadeli hesaplar ve daha yüksek mevduat miktarları daha yüksek faiz oranlarına sahip olabilir.

32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT FAİZ HESABI

350 bin TL ana parayla 32 günde kazanabileceğiniz miktar şu şekilde:

ING

Faiz oranı: %40

32 günlük kazanç: 11.660,27 TL

Vade sonu: 361.660,27 TL

Odeabank

Faiz oranı: %43

32 günlük kazanç: 12.534,79 TL

Vade sonu: 362.534,79 TL

TEB

Faiz oranı: %42

32 günlük kazanç: 12.243,29 TL

Vade sonu: 362.243,29 TL

Denizbank

Faiz oranı: %41

32 günlük kazanç: 11.951,78 TL

Vade sonu: 361.951,78 TL

ON Plus

Faiz oranı: %41

32 günlük kazanç: 11.951,78 TL

Vade sonu: 361.951,78 TL

Fibabanka

Faiz oranı: %40

32 günlük kazanç: 11.660,27 TL

Vade sonu: 361.660,27 TL

Alternatif Bank

Faiz oranı: %40

32 günlük kazanç: 11.660,27 TL

Vade sonu: 361.660,27 TL

Garanti BBVA

Faiz oranı: %34

32 günlük kazanç: 9.911,23 TL

Vade sonu: 359.911,23 TL

Yapı Kredi

Faiz oranı: %33

32 günlük kazanç: 9.619,73 TL

Vade sonu: 359.619,73 TL

enpara.com

Faiz oranı: %32,5

32 günlük kazanç: 9.473,97 TL

Vade sonu: 359.473,97 TL

Akbank

Faiz oranı: %40

32 günlük kazanç: 11.660,27 TL

Vade sonu: 361.660,27 TL

Vakıfbank

Faiz oranı: %38

32 günlük kazanç: 11.077,26 TL

Vade sonu: 361.077,26 TL

QNB Finansbank

Faiz oranı: %35

32 günlük kazanç: 10.202,74 TL

Vade sonu: 360.202,74 TL

Halkbank

Faiz oranı: %29

32 günlük kazanç: 8.453,7 TL

Vade sonu: 358.453,7 TL

Türkiye İş Bankası

Faiz oranı: %27

32 günlük kazanç: 7.870,68 TL

Vade sonu: 357.870,68 TL

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