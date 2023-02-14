Kahramanmaraş'taki deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ederken vatandaşlar bir taraftan kendi binalarının depreme dayanıklı olup olmadıklarını araştırıyor. Peki, Oturduğum bina depreme dayanıklı mı 2023? Binada deprem dayanıklılık testi nasıl yapılır? Oturduğum ev depreme dayanıklı mı, nasıl öğrenebilirim? Deprem dayanıklılık testi nasıl ve nereden yapılır, ücretli mi, kaç tl, ne kadar? İşte detaylar...

Adıyaman Gölbaşı kaç şiddetinde deprem oldu? Gölbaşı deprem şiddeti ne? Gölbaşı kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerde son durumu paylaştı. Erdoğan, asrın felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 35 bin 418'e, yaralı sayısının ise 105 bin 505'e yükseldiğini söyledi. Peki, Oturduğum bina depreme dayanıklı mı 2023? Binada deprem dayanıklılık testi nasıl yapılır? Oturduğum ev depreme dayanıklı mı, nasıl öğrenebilirim?

ESKİ BİNALAR DEPREME DAYANIKLI MIDIR, NASIL ANLAŞILIR?

Kaç yıllık binanın kaç şiddetinde depreme dayanıklı olacağı konusu binanın yapısına göre değişkenlik göstermektedir. Örneğin geçtiğimiz gün yaşanan depremde 1 yıllık yeni yapılan bina çökmüştü. Haliyle burada binanın yapısı başta olmak üzere birçok etken devreye giriyor. Sağlam yapılmış ve zemini sağlan 25 yıllık bina depreme dayanıklı olabileceği gibi zemini kötü ve kalitesiz malzemelerden yapılmış 5 yıllık bina depreme karşı dayanıklı olmayabilir. Bu tamamen değişken bir durumdur.

Depreme karşı dayanıklı bina için incelenmesi gereken noktalar:

- Binanın yapısı

- Zemin durumu

- Onaylanan projeye uygunluk

- Kiriş ve kolon durumu

- Binadaki rutubet durumu

BİNANIN DEPREME DAYANIKLI OLUP OLMADIĞINI ANLAMAK İÇİN NERELERE BAKMALIYIZ?

Uzman kişileri çağırmadan önce evde kontrol edebileceğiniz yerler şu şekildedir;

Kolon ve kirişler : Çatlak olup olmadığı kontrol edilmelidir. Eksik ya da kesilen kolon varsa uzman çağrılmalıdır.

Zeminler : Zemini sert ve taş olan yapılar depreme dayanıklıdır. Su birikintisi içerisine, dolgu alanlara ya da çamurlu yerlere yapılan binalar risklidir.

Duvarlar : Çatlak olup olmadığına, duvarın inceliğine, yamulmalara bakılmalıdır.

OTURDUĞUM BİNA DEPREME DAYANIKLI MI NASIL ÖĞRENİRİM 2023?

Belirli aralıklarla Türkiye'nin birçok farklı şehrinde deprem olur. Özellikle gelecekte de yaşanabilecek olası büyük depremler, birçok insanı korkutmakta ve araştırmayı içmektedir. Özellikle deprem riski sorgulama internet üzerinden yapılmakta ve birçok bina açısından detaylı bilgi alınabilmektedir.

- Öncelikle https://tdth.afad.gov.tr adresi üzerinden giriş yapılmalıdır.

- Bu site üzerinden e-devlet bilgileri ile beraber giriş yapılabilir.

- Türkiye deprem tehlike haritası sayfasına buradan doğrudan bağlantı kurulur.

- Adres sorgulama linkine tıklamak suretiyle gerekli bilgileri buradan yazılabilir.

- İl ve ilçe ile beraber köy ya da mahalle üzerinden bilgiler eksiksiz bir şekilde yazılmalıdır.

BİNA DEPREM RİSKİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!